台指期早盤驚跌500點 期交所：穩定措施正常運作

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）台指期早盤一度瞬間大跌超過500點，最低點觸及10202點。期交所最新回應表示，動態價格穩定措施依正常機制運作，交易系統運作一切正常。

台指期今天在8時46分9秒一度觸及最低點10202點，下跌超過500點，市場揣測是否又出現所謂「胖手指」的錯誤下單。

台灣期貨交易所表示，交易系統運作一切正常，動態價格穩定措施依正常機制運作，截至發布說明為止，台股期貨、小型台指期貨及台指選擇權共8萬餘筆委託退單。

期交所指出，8時46分出現500餘點跌幅，主要是今天開盤後成交價及委託價持續下跌，使得台股期貨動態價格機制基準價隨之下移。

期交所表示，台股期貨動態價格機制基準價，8時46分01秒自10700餘點持續下跌，8時46分07秒跌至10500餘點，並持續至8時46分09秒；8時46分09秒時，較大買賣委託進入，成交價及委託價下移至10300點上下，台股期貨動態價格機制基準價，因而下移至約10300點，該時點買賣成交價落在此價位附近，形成較大跌點。

自8時46分15秒成交價及委託價逐步上升，約8時46分19秒許，成交價及委託價回升10670點附近。

期交所指出，前述台股期貨基準價變動，台指選擇權基準價理論模型參數參採台股期貨基準價，因此台指選擇權基準價同步變動。

期貨商指出，台指期早盤大跌500點可能不是人為疏誤，可能早盤出現大量賣壓，因為期貨交易進出場採用程式交易，大量賣壓觸動程式停損機制的邏輯，產生自動賣單執行賣出。

台股週一受川習會正面結果激勵，大漲164點，不過最近2個交易日台股盤整，今天盤中重挫逾110點，失守10800點整數關卡，最低來到10742.4點，暫失5日線約10804點和10日線約10774點。

為防範盤中瞬間價格大幅異常波動，期交所去年分階段建置期貨市場動態價格穩定措施，今年5月27日實施第三階段，適用商品再擴及到台指選擇權。

動態價格穩定措施是期交所訂定即時價格區間，對適用商品之每一「新進委託」（不含跨月價差衍生的虛擬委託）試算可能成交價格，若買進委託的可能成交價格高於即時價格區間上限，或賣出委託的可能成交價格低於即時價格區間下限，將予以退單。（編輯：張均懋）1080703