散裝航運第2季揚帆 慧洋上半年稅前盈餘翻倍

（中央社記者韋樞台北3日電）散裝航運第2受惠於中南美洲穀物運輸旺季，以及巴西淡水河谷公司的礦場陸續復工，整體產業逐漸脫離谷底，慧洋海運自結上半年稅前盈餘翻倍至新台幣13.84億元。

慧洋海運自結6月合併營收為11.46億元，自結單月稅前淨利3471萬元，每股稅前盈餘0.05元。累計今年上半年合併營收68.38億元，年增11.08%，自結稅前淨利13.84億元，年增105.1%，自結每股稅前盈餘為2.18元，大幅超越去年同期的1.09元。

慧洋指出，由於第1季整體市況不佳，再加上美中貿易不確定的影響，慧洋原本對第2季營運保守看待。但因巴西礦場陸續完成工安檢修復工，加上第2季迎來中南美洲穀物運輸旺季，散裝航運產業在第2季逐步回復到以往水準，帶動慧洋上半年繳出相當亮麗成績。

在船隊汰舊換新方面，慧洋表示，今年上半年已交付2艘新船，下半年預計再交付3艘新船；2020年與2021年分別交付6艘、7艘新船，皆為符合最新環保法規的節能船。慧洋將視市場價格處分不符合或無法改裝適合新環保法規的老舊船舶，將使慧洋船隊數量維持在130艘、平均船齡約6年。（編輯：楊凱翔）1080703