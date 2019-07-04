PA三雄6月營收衝 迎下半年旺季

（中央社記者韓婷婷台北4日電）5G趨旺且下半年手機新機啟動拉貨，PA三雄穩懋、宏捷科、全新6月營收均見到加溫，尤以穩懋月增近3成，創下18個月新高最亮眼，宏捷科也創下11個月新高。

美中貿易戰牽動砷化鎵產業供應鏈生態，也讓台廠客戶群出現轉化契機，來自亞洲的直接客戶下單效益帶動，加上下半年產業旺季發酵，在PA及VCSEL產品帶動下，推升砷化鎵廠產能利用率持續提升。

展望下半年，雖然仍有美中貿易戰的不確定因素干擾，不過，廠商對下半年旺季效應並不看淡。

穩懋6月合併營收新台幣17.77億元，月增27.46%，年增率15.11%，並創下18個月來新高，在來自亞洲新客戶及既有客戶拉貨雙引擎帶動下，穩懋樂觀看待第3季營運表現。

穩懋累計上半年營收80.63億元，較去年同期下滑10.72%，不過，衰退幅度逐月縮減，從年初的2成多降到1成左右。第2季營收44.53億元，季成長率23.34%，年減為2.5%。

穩懋發言人曾經洲表示，來自亞洲IC設計公司的新訂單貢獻度持續加溫中，6月已見到較顯著效益外，美系手機品牌廠新機也進入拉貨期，客戶已見到陸續歸位，在可預期的範圍內，預計動能將可持續，整體而言，第3季相對樂觀。7月營收動能可望持續向上。

宏捷科6月合併營收見到顯著成長動能，單月營收衝上1.71 億元，月增10.12%，年減13.89%，創下11個月來新高，累計今年前6月合併營收7.61億元，年減為28.29%，第2季營收4.51億元，季增45%，年減24%。

全新6月合併營收為2.06億元，月增2.05%，年增為19.27%，累計今年前6月合併營收達10.89億元，年減為2.28%，第2季營收6.18 億元，季增31.19%，年增11.9%，創近12季以來單季新高，全新第3季將有VCSEL新客戶開始量產出貨，樂觀看待後勢。（編輯：郭萍英）1080704