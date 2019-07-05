亞太電信重申5G不缺席 力挺新創團隊

（中央社記者吳家豪台北5日電）亞太電信5G加速器計畫今天舉辦第一階段Demo Day活動，從300支團隊脫穎而出的10支新創團隊展示物聯網智慧筆、自助點餐機等應用；亞太電信強調，在5G不會缺席。

亞太電信表示，5G加速器主要鎖定人工智慧（AI）、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、智慧交通等特色，在今天展示的10支團隊中，狂點軟體開發公司研發無人自助POS系統，堪稱市面上最輕便的自助點餐機，已有商家開始使用。

程捷科技公司則運用亞太電信NB-IoT（窄帶物聯網）網路擴展物聯網兒童教育市場，研發相關智慧教育商品，包含智慧筆盒、智慧護眼儀、智慧檯燈等。

亞太電信指出，亞太電信取得全台第一張5G實驗網執照，結合現有NB-IoT網路與5G實驗網，提供團隊真實且全面的網路服務，讓團隊可以預先了解5G的效能，提早讓創意轉化為商品。

亞太電信財務長洪龍珠表示，亞太電信在經濟部中小企業處的支持下，成立5G加速器計畫，從去年10月到現在，歷經好幾個月的活動與宣傳，結合政府資源與亞太電信在5G領域的深耕，希望培育出5G應用的明日之星。針對此次計畫選出的10支團隊，亞太電信都會投入資源協助培育。

亞太電信網路技術中心網路規劃處資深協理楊騰達表示，這次海選出的部分團隊需要真正了解未來趨勢的專家，在與亞太電信討論的過程中，他們得知如何優化應用。有些團隊的應用已經做得很順，亞太電信邀請他們在5G實驗網進行測試，發想更多應用方式。

楊騰達引述亞太電信董事長呂芳銘先前說法指出，亞太電信在5G不會缺席。至於是否與其他業者合作5G，洪龍珠表示，不排除任何可能性。（編輯：張均懋）1080705