鴻海6月和第2季營收創同期高 第3季為旺季備貨

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）鴻海自結6月合併營收新台幣3965.37億元，第2季營收1兆1605.41億元，雙雙創歷年同期新高。法人指出，鴻海第3季開始為旺季產品出貨準備。

鴻海自結6月合併營收新台幣3965.37億元，較5月3842.17億元成長3.2%，比去年同期3898.89億元增加1.71%。法人指出，鴻海6月營收是歷年同期新高。

法人推測，鴻海6月通訊類和運算類產品表現有支撐。

鴻海自結第2季合併營收1兆1605.41億元，較第1季1兆543.02億元增加10.07%。法人指出，鴻海第2季營收也創歷年同期新高。

累計今年前6月鴻海自結合併營收2兆2168.73億元，較去年同期2兆1085.57億元成長5.14%。

法人指出，鴻海第3季開始為旺季產品出貨準備。

蘋果下半年可望推出新款iPhone，市場一般預期，今年新iPhone可能推出6.5吋有機發光二極體（OLED）螢幕、5.8吋OLED螢幕以及6.1吋LCD螢幕等3款機種，螢幕上方的「瀏海」面積與去年機種相同。今年新iPhone將支援雙向無線充電，可能均採用Lightning連接線，並無支援USB Type-C功能。

鴻海是蘋果iPhone最大的組裝代工合作夥伴，外媒先前報導蘋果考量部分產品多達1/3產能遷出中國的可行性。

鴻海新任董事長劉揚偉日前在法說會中指出，集團在全球16個國家設有據點，中國大陸以外的海外25%總產能，可因應美國市場的需求。

劉揚偉表示，若蘋果有轉移供應鏈的需求，鴻海集團有足夠能力因應，不過美中貿易戰情況詭譎無法預測，會持續密切注意客戶動向。

鴻海集團日前也表示，目前富士康中國大陸各園區生產經營有序進行，無撤資現象發生。未來富士康仍將持續扎根中國大陸，深耕發展。

外資和本土法人報告指出，鴻海集團在中國主要共計有32個廠區，在中國產能比重達75%，而蘋果占鴻海集團業績比重高達49%到50%區間。（編輯：楊玫寧）1080705