中長期金價有撐 短線回檔留意多殺多

（中央社記者吳佳蓉台北7日電）國際金價從5月底以來一路走高，預測機構及專家多認為，受地緣政治、主要國家貨幣政策鴿派帶動，中長期金價將持續有撐；不過，短線應留意金價回檔趨勢，恐出現「多殺多」情形。

元大投信表示，G20「川習會」釋出正面訊息，暫時緩解美中貿易緊張，但近期國際預測機構及美國本身陸續出爐的金融數據，皆反映經濟轉弱，市場並不看好美中貿易重啟談判能扭轉全球經濟頹勢；歐元區10年期公債殖利率改寫歷史新低、美國10年期公債殖利率則再度跌破2%，創2016年以來新低。

元大投信指出，同時，美國、歐盟貨幣政策轉趨鴿派，主要國家可能再度走向寬鬆政策，降息將帶動市場利率走低，皆有助支撐中長期金價。

8月黃金期貨價格在3日盤中高點一度觸及每盎司1441美元，收盤價1420.90美元創2013年5月14日以來新高。但美國6月就業數據較預期強勁，削弱市場對降息的展望，黃金5日收低，8月黃金下跌20.80美元或1.5%，收於每盎司1400.10美元。

不過，元大投信提醒，黃金從5月底上漲以來，金價還未出現明顯回檔整理，一旦短線出現不利消息，先前快速湧入的龐大資金，恐造成「多殺多」（多頭殺多頭）情況，持有者競相賣出，造成金價大幅下跌。

對有意增持黃金的投資人，元大投信建議，在黃金中長期展望持續看好的前提下，可待金價回檔後再加碼布局。

台銀主管則認為，G20「川習會」雖有正面消息，但還是處於談判磋商階段，根本問題沒有解決，因此短線看來對金價並無太大影響。反倒是近期可密切觀察，這波金價回檔，是否能站穩20日均線價格1377美元，如果沒有跌破此價位，金價很可能持續往上，有意增持黃金的投資人，可待金價回檔至每英兩1400美元以下時，分批承接。

台銀主管說，美國總統川普近日又將目光轉向匯率，關注各國貨幣兌美元是否有過度貶值情形，預期將抑制美元走升空間，在金價經常與美元走勢相反慣例下，美元升幅變小將有利金價走升，是利多消息，因此對後續金價走勢抱持樂觀態度。

在黃金存摺方面，台銀主管指出，受市場看好金價後市，比起先前一波出售黃金存摺潮，現在站在買方的投資者增加，與賣出黃金存摺、獲利了結者，兩邊占比約一半一半。

台北市金銀珠寶公會榮譽理事長李文欽表示，觀察金價於今年初就已築底完成，且底部堅實，根據過往經驗，接著就是一波黃金多頭行情。

李文欽指出，今年受到地緣政治動盪，各國央行貨幣政策逐漸轉向量化寬鬆、增加黃金儲備量等因素支撐，金價持續攀高，預計下半年可能就會觸及1500美元價位；假設波段上漲趨勢不變，未來可能上看1700美元。

李文欽說，不過，即使近期金價上漲且持續看升，但對飾金買氣並未產生帶動效果，拿舊飾金換新的民眾仍多於新購買；反而是因為現階段金價站上1400美元區間，漲高了民眾更不敢下手；飾金消費市場，主要還是受經濟景氣、民眾薪資水準及購買飾金習慣等因素影響。（編輯：林孟汝）1080707