自動化教父推動工業4.1 追求產品零缺陷

（中央社記者吳柏緯台南9日電）成大智慧製造研究中心主任鄭芳田指出，透過全自動虛擬量測（AVM），在生產率之外同步提升良率，可望達成產品接近零缺陷的目標，將工業4.0推至工業4.1。

被譽為「台灣半導體自動化教父」的成功大學智慧製造研究中心主任鄭芳田，致力於智慧製造領域，並將研究成果與產業應用結合，達成所有生產的產品，接近零缺陷的目標。鄭芳田說明，接近零缺陷的工業製程，就是他所定義的工業4.1。

鄭芳田受訪時指出，目前世界各國追求的工業4.0，在技術層面都強調要提升生產率，但卻鮮少強調如何提高產品良率。如此一來，「產品接近零缺陷」只是願景但卻不可能實現。鄭芳田認為，關鍵原因在於生產過程中，沒有符合成本效益且好用的線上即時全面檢測技術。

鄭芳田說明，他與研究團隊致力研發的AVM相關技術與專利就是為了克服這項限制。他說明，AVM技術可以線上即時提供所有產品的檢查資訊，當發現產品有缺陷時，可以立刻剔除，藉此確保所有交貨的產品均為零缺陷。

被剔除的不良品，在這套系統之下也有用武之地。鄭芳田解釋，可以透過系統中內建的參數搜尋演算法，分析產品出現缺陷的原因，以此對生產流程加以改善，將低不良率，藉此趨近於零缺陷。

2018年成大成立智慧製造研究中心(iMRC)，鄭芳田出任主任一職，將研究成果導入，建立智慧製造雲端服務系統平台(iFA)，將「零缺陷」的目標更推進一步。

鄭芳田表示，在去年年底已進一步與中華電信、智能生產方案服務公司與先知科技，共同成立智慧製造方案戰略聯盟，將iFA商品化。除了中小企業外，包含日月光半導體、台塑企業與漢翔航空工業都導入這項系統，盼各個產業均能透過智慧製造的方式，達到工業4.1的目標。（編輯：楊凱翔）1080709