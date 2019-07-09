6大飯店品牌插旗礁溪 業者盼把餅做大

（中央社記者江明晏台北9日電）雲朗集團繼兆品酒店後，再度以新飯店品牌「品文旅」進軍礁溪，品文旅總經理黃明政指出，礁溪已有6大品牌插旗，市場競爭相當激烈，但也看好品牌群聚效應，盼一起把餅做大。

雲朗觀光集團籌備近3年，旗下飯店品牌再添新生力軍品文旅，首間「品文旅 礁溪」於暑假起正式營運，也是雲朗觀光集團繼礁溪兆品酒店後，在礁溪的第2個據點，兩家飯店加盟業主都是從製造業轉戰飯店產業的佳茂化學。

品文旅總經理黃明政指出，礁溪品文旅的土地加上建物共斥資31億元，打造178間客房，全備獨立溫泉浴池，5月起試營運至今，住房率7成，雙人房平均房價新台幣3200元，未來一年目標維持7成左右的住房率，平均房價目標4500元，住房率優於礁溪市場平均。

礁溪可稱為是台北的後花園，儘管飯店產業不景氣，礁溪地區的新飯店仍持續拓點，但根據觀光局公布的資料指出，礁溪地區去年一般旅館家數113間、房間數3594，住房率43.68%，已從過去的6成多的住房率衰退。

黃明政指出，礁溪有6大品牌插旗，分別為晶華集團晶泉丰旅與捷絲旅、福華山形閣、雲朗集團兆品與品文旅、礁溪老爺酒店和礁溪長榮鳳凰酒店、寒舍集團的寒沐酒店，可說是觀光飯店的一級戰區，未來也不排除會有第7個、第8個品牌進來。

但他坦言，市場一直在變化，雖然去年到今年礁溪已有6家小規模飯店結束營業，顯示供給足夠了，但假日還是一房難求，他也期許各大品牌能一起把餅做大，因為礁溪飯店品牌眾多，但群聚效應能帶動當地觀光供應更充足，礁溪的觀光客有9成來自國旅市場，日、韓、港澳、東南亞等散客也逐步成長，未來也希望開拓國際市場，並期待政府持許推動整體觀光產業成長。

黃明政也期望，透過不同定位在競爭激烈的市場勝出，礁溪品文旅為宜蘭首家導入自助Check-in的飯店，更提倡環保，為礁溪首創全客房不提供拋棄式備品及寶特瓶裝水的飯店，也設置自有的農場提供餐飲。（編輯：楊凱翔）1080709