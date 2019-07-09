台瓜FTA執委會議登場 瓜國同意機車零關稅

（中央社記者蔡芃敏台北9日電）台瓜FTA執委會今天登場，經濟部表示，台灣將提早調降瓜國進口的草皮、堅果樹、菊苣等產品至零關稅，瓜國則給予台灣機車及腳踏車零關稅待遇。

第2屆「台瓜自由貿易協定執行委員會議」今天登場，瓜地馬拉經濟部外貿次長道格帝（Julio Dougherty）、經濟部次長王美花等人均參加會議，外交部、財政部、衛福部、農委會及經濟部貿易局也派員與會。

經濟部指出，會議討論後，台灣將提早調降瓜國進口的草皮、果實及堅果樹、菊苣等產品至零關稅，瓜國則同意給台灣機車及腳踏車等2項產品零關稅待遇。

經濟部說，為了貿易便捷，也將建立聯絡窗口，加速處理農產品進口所須符合的檢驗規定；建立電子化原產地證明交換機制，以加速貨品通關速度；成立「貿易促進委員會」，分享拓銷經驗及協助處理出口產品可能面臨的問題。

經濟部表示，在經費許可下，台灣同意提供瓜國電子商務、國際物流、智慧財產等課程，培養瓜國經貿人才。

王美花表示，瓜地馬拉是中美洲最大的經濟體，也是台灣重要盟邦，台瓜FTA自2006年生效，至今已經14年，由於台瓜兩國產業互補性高，雙方可加強利用FTA架構下的合作機制，探討互惠策略，包括擴大雙邊投資合作的領域等，深化雙方經貿關係。

經濟部官員指出，雙邊貿易金額從2006年1.2億美元，成長至去年約1.8億美元，瓜國天然資源豐富，台灣主要進口瓜國蔗糖等，這2項商品占總進口8成。

道格帝表示，台瓜雙方自簽署FTA以來，尚未成為彼此的前10大貿易夥伴國，顯示還有進一步深化雙邊貿易關係的空間，期盼持續透過經貿交流，以深化夥伴關係。

另外，王美花與道格帝將在明天共同主持「瓜國投資商機說明會」，邀請台灣食品及農產品加工、機動車輛、紡織業、物流業、化妝品、資訊軟體等業者與會。國貿局也將在明天協助瓜國舉行「瓜地馬拉咖啡品嚐會」，增加瓜國咖啡在台知名度。（編輯：林沂鋒）1080709