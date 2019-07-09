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中國市場帶動 蘋果上季服務營收據料有望激增

最新更新：2019/07/09 22:34

（中央社紐約9日綜合外電報導）艾維克顧問公司（Evercore ISI）今天表示，由於應用程式商店（App Store）開發商營收增加，且中國的銷售再次成長，蘋果公司今年第3季的服務營收可能大幅增加。

艾維克預期，由於蘋果（Apple Inc.）越來越注重服務事業，App Store開發商營收在6月底止的一季將成長18%，金額可到90億美元（約新台幣2807億元）。蘋果將在7月30日公布財報。

App Store是驅動蘋果服務領域成長的主力。去年，App Store為蘋果貢獻371億美元營收。

另外，分析師達瑞南尼（Amit Daryanani）在報告中說：「我們認為，（蘋果）到6月這一季的服務營收可能因大中華市場大幅成長而上漲。」

對蘋果來說，中國是關鍵市場，同時也是重要的生產基地。蘋果在3月底止的一季，總營收中有18%來自大中華市場。

達瑞南尼說：「中國的營收再次迅速成長，令人振奮，但其他地區的成長趨勢大多持穩。」

蘋果近年來力促轉型，將營運焦點從硬體銷售轉移到服務營收和中國市場。

今年稍早，蘋果試圖將自己重新定位為娛樂和金融服務公司，並推出許多新產品，包括電視串流服務。

不過，羅森布拉特證券公司（Rosenblatt Securities）因看衰今年下半年將推出的新iPhone銷售量，8日把蘋果股票的評等從「中立」調降至「賣出」。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1080709

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