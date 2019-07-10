黑松挺微風廣場 調降合約租金年漲幅

（中央社記者韓婷婷台北10日電）黑松旗下黑松資產管理公司董事會通過與微風廣場的不動產租約協議書，下修租金逐年累進調幅並延長租賃期間至118年，引起百貨業界及不動產界高度關注。

黑松9日公告，旗下子公司黑松資產管理董事會通過，與微風廣場租賃合約租期再延長3年，原到期日為115年10月25日，將延長至118年10月25日；同時，租金調幅將下修，自110年10月26日起從現行每年調高3%降至1.5%，租期最後3年再降至1%。

老牌飲料廠黑松公司創立已94年，握有不少土地產資，位於復興南路上約4300坪土地是最強金雞母，自民國90年起租給微風廣場至今，每年穩定的租金收益，對黑松而言是一筆可觀且長期穩定的收入。

由於黑松跟微風相互交叉持股，黑松持有微風約25%股權，今年黑松股東會改選，微風廖家以「太得投資」取得黑松2席一般董事，席次不變。黑松指出，因考量彼此是長期合作夥伴關係、互蒙其利，且為符合大環境市場行情，9日黑松資產管理董事會通過，自110年10月26日起將下修租金年調幅。

近年信義計畫區及西門町兩大商圈的磁吸效應，讓東區不少名店陸續熄燈、撤出，東區人潮沒落的隱憂受到各方關注。法人認為，黑松主動下調租金漲幅，並拉長租期，有利黑松長期穩定租金收入。（編輯：張均懋）1080710