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南韓喊話撤銷電子原料出口限制 日：完全不考慮

最新更新：2019/07/10 12:51

（中央社東京/首爾10日綜合外電報導）日本政府上週決定加強管制3項電子原料出口南韓，韓方敦促日本撤銷管制措施，東京當局今天予以拒絕，表示「根本不考慮」撤回相關舉措。

日本與南韓一樁爭議數十年的外交老案最近緊張升高，威脅全球記憶體晶片與智慧手機供應鏈。

南韓總統文在寅今天表示，日方這項管措施可能延長；另一方面，政府將協助南韓企業降低對日本供應鏈的倚賴。

東京當局上週宣布，將加強管制用於智慧型手機顯示器與晶片的3項關鍵電子原料出口南韓，被視為是對付南韓沒處理好二戰徵用工官司。

南韓法院去年做出判決，新日本製鐵公司（Nippon Steel）必須對二次世界大戰期間強徵的南韓勞工進行賠償。

但日方主張徵用工賠償問題早在1965年「日韓請求權協定」簽署時就已解決，不應現在提出賠償，涉案日本企業也拒絕賠償。

日本管制原料出口將打擊三星電子公司（Samsung Electronics）與海力士（SK Hynix）等南韓企業，突顯日本可左右全球供應鏈重要部分的力量，日本政府也正以此作為籌碼。

日本經濟產業大臣世耕弘成（Hiroshige Seko）出席內閣會議後召開記者會說，日方是否執行額外措施，取決於南韓的回應。

他補充說，日本政府「根本不考慮」撤回管制成命，而這並不違反世界貿易組織（WTO）規定。

路透社報導，世耕所言顯然是在回應南韓總統文在寅8日敦促日本撤回管制措施，而對於管制造成南韓企業的損失，韓方不排除祭出反抗手段。

南韓計劃向世貿組織提出投訴。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1080710

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