美眾院反壟斷聽證會 4大科技巨擘高層將出席

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國聯邦眾議院16日將舉行反壟斷聽證會，4大科技巨擘亞馬遜、蘋果、臉書和谷歌的高層人士會出席，聽證會將討論他們是否濫用龐大市場力量。

眾議院司法委員會（House Judiciary Committee）反托拉斯小組委員會發布聲明表示，反壟斷聽證會將於16日進行。

聲明提到，谷歌（Google）經濟政策主管柯恩（Adam Cohen）、亞馬遜（Amazon）法律顧問副總沙頓（Nate Sutton）、臉書（Facebook）全球政策開發主管裴洛特（Matt Perault）和蘋果公司（Apple）法律顧問副總安迪爾（Kyle Andeer）將出席聽證會。

路透社報導，蘋果和Google並未回應置評要求，臉書也沒有立即發表評論。亞馬遜發言人賽斯（Jodi Seth）表示，他們會出席聽證會，但沒有提供其他細節。

眾議院司法委員會6月起針對數位市場的競爭行為展開反壟斷調查，對於這些世界級科技巨擘握有主導市場的權力，美國民主黨和共和黨議員都曾表達擔憂。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳彥鈞）1080710