法人：貿易戰和緩加降息風 資金回流支撐台股

（中央社記者韓婷婷台北11日電）法人表示，在中美貿易衝突暫緩、美國聯準會（Fed）可能轉為降息的2大因素下，資金可望回流新興市場，有助支撐台灣等亞洲新興國家股市表現。

元大投信研究團隊表示，觀察台灣市場籌碼面，內資與外資同步加碼，且台股行情仍落於合理區間，暫無過熱之虞，後市具有發展空間，建議投資人可優先選擇具有高指標性的ETF投資一籃子標的。

元大投信研究團隊指出，若未來中美雙方貿易衝突再升溫，Fed仍可望一如既往地採取適當行動，來維持美國經濟成長動能，Fed主席鮑爾的宣言無疑為市場注入一劑強心針，金融市場也因此預期Fed下半年可能轉為降息，目前普遍認為Fed今年將降息2次，最快將於7月降息1碼（1碼為0.25個百分點），今年降息幅度可能達到2碼。

國際目前仍處於寬鬆貨幣環境，而原本少數採行緊縮貨幣政策的美國，也可能於下半年轉向，在Fed回歸降息隊伍後，可望有更多的國際資金流往殖利率較高的新興國家，元大投信研究團隊指出，雖然7到9月受台股除權息影響，可能壓抑加權指數表現，但指數實質走勢仍具有發展空間與條件。

日盛亞洲高收益債券基金經理人鄭易芸表示，6月G20會後顯示貿易戰暫時不會負面干擾市場，市場預期Fed將在第3季降息防範景氣的進一步減緩，顯示第3季整體市場仍可維持中性偏多的方向，有利風險資產。

鄭易芸指出，各國央行多轉向為寬鬆貨幣政策立場，有助支持債市。目前市場預期Fed最快7月降息1碼，東南亞的印尼6月20日維持7天逆回購6%不變，但下調貸款機構存準率0.5%，印度6月6日降息1碼至5.75%，是今年第3度降息。今年來10年期美債殖利率已大幅下行至2%附近盤整，有助支持債市。（編輯：郭萍英）1080711