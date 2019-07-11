金控上半年7家進百億俱樂部 獲利成長9家

（中央社記者劉姵呈、吳佳蓉台北11日電）15家上市櫃金控公司上半年獲利動能表現穩健向上，全體累計稅後純益達新台幣1810.85億元；其中有7家金控賺超過百億元，且今年獲利成長家數有9家，多過於衰退。

隨著美中貿易紛爭逐漸釋出正面訊息，帶動國際資本市場走揚，台股行情轉佳，加上新台幣5月急貶挹注壽險匯兌利益之下，15家上市櫃金控今年上半年全體累計稅後淨利為1810.85億元，與去年同期表現皆超過1800億元，小幅衰退3.55%。

觀察上半年各家金控稅後純益表現，合計百億俱樂部有7家進榜，上半年總獲利達1292.98億元，占全體比重高達71.4%。由國泰金339.9億元穩居獲利王寶座，且為唯一大賺超過300億元金控；其他有富邦金276.61億元、兆豐金153.53億元、中信金203.95億元、元大金109.97億元、玉山金102.19億元、新光金106.84億元。

另一方面，今年上半年累計稅後純益與去年同期相比，成長家數多過衰退家數，獲利正成長的金控有9家，依序為永豐金36%、開發金28.83%、華南金14%、玉山金10.51%、國票金9%、台新金4.98%、合庫金4.94%、第一金3%及兆豐金2.29%。

獲利年成長冠軍永豐金表示，累計上半年稅後純益64.86億元，累計EPS 0.58元，主要是因為核心收益手續費淨收益持續穩定成長，包含永豐銀行法金業務以及永豐證券的財富管理等表現亮眼，比去年同期成長36%。

獲利年成長亞軍開發金發言人張立荃指出，美國聯準會（FED）降息預期及美中貿易紛爭釋出正面訊息，帶動國際資本市場走揚，有利投資操作，激勵開發金各子公司獲利表現，累計獲利較去年同期大幅成長近3成。

法人分析，2018年15家金控獲利合計為2936億元，挑戰3000億元目標失敗，今年下半年有3個關鍵要點得觀察，包括美中貿易戰是否進一步擴大、美國經濟穩健成長態勢是否出現轉變，以及中國經濟放緩的速度等，皆可能衝擊金融市場獲利；不過近年來各金控的核心業務布局有做調整，至少能維持與去年相同的表現。（編輯：林興盟）1080711