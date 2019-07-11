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智崴參加亞太城市峰會 展示體感賽車平台

最新更新：2019/07/11 12:23

（中央社記者吳家豪台北11日電）體感設備廠智崴集團受邀參加今年在澳洲布里斯本舉辦的亞太城市峰會（Asia Pacific Cities Summit），並將今年首次研發出的體感賽車平台運至現場展示。

智崴今天發布新聞稿表示，智崴自2016年起在高雄市政府引薦之下，與布里斯本市展開互動；布里斯本市前市長奎爾克（Graham Quirk）2016年底參加在高雄舉辦的亞太城市高峰會期間，參訪智崴並體驗飛行劇院。

智崴表示，在布里斯本舉辦的亞太城市高峰會以Driving Cities through Business and Innovation為主題，智崴的體感賽車平台透過軟硬體的科技整合，將Driving Cities以個人化體感模擬設備呈現。

智崴2日於台北微風南山廣場舉辦「飛越美國啟航」記者會，宣布在台灣引進「飛越美國」影片，讓參觀的人透過飛行的方式欣賞大峽谷、尼加拉瓜大瀑布等著名景點。在滿座的情況下，預估將吸引約6萬到10萬人。

目前智崴已有超過60座飛行劇院正在營運或興建中，預計2023年在全球建置100座。（編輯：黃國倫）1080711

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