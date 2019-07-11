內線交易案士檢上訴 浩鼎：真理愈辯愈明

（中央社記者韓婷婷台北11日電）台灣浩鼎生技董事長張念慈等人被控內線交易一審無罪，士檢提起上訴。浩鼎發表聲明表示，事實只有一種，真理愈辯愈明，只要高院秉公審理，並不會改變浩鼎清白、無罪的事實。

浩鼎生技董事長張念慈等人被控乳癌疫苗試驗未達預期重大消息公開前賣股，涉內線交易一審無罪。士檢表示，判決陷入迷思，忽略新藥試驗是否順利是影響股價重中之重，提起上訴。

對此，台灣浩鼎生技表示，事實只有一種，真理愈辯愈明，即使到二審的「延長賽」，只要高院秉公審理，並不會改變浩鼎清白、無罪的事實。

浩鼎表示，本案已經士林地院兩年多來審理，傳訊數十名專家證人，均證明OBI-822乳癌新藥二/三期臨床試驗在雙盲、隨機試驗前提下，無法獲知誰是試驗組、對照組，故解盲前根本無從獲知試驗結果；與「證券交易法」重大訊息規範明確性要件不符，更無「重大消息」成立時點可言。

浩鼎指出，儘管法院對檢方起訴的理由已反覆求證，並一一釐清，明載於判決書中，並指檢方根據「臆測」，即逕予起訴；而檢方仍堅持上訴，令人遺憾。

浩鼎強調，雖然官司難免會形成無形的壓力，但3年來，在員工愈加奮發圖強下，不僅產品線更加豐沛，浩鼎也成功轉身為多元化癌症醫藥公司；未來仍將專注於研發本務，不會讓官司阻卻前進的腳步。（編輯：鄭雪文）1080711