更多編輯台推薦新聞：
斯洛伐克新任總統會王毅 公開關切中國人權惡化
國際

斯洛伐克新任總統會王毅 公開關切中國人權惡化

李榮浩34歲生日求婚成功 鑽戒套牢楊丞琳
娛樂

李榮浩34歲生日求婚成功 鑽戒套牢楊丞琳

富比世2019百大名人收入榜 泰勒絲57億元奪冠
娛樂

富比世2019百大名人收入榜 泰勒絲57億元奪冠

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

內線交易案士檢上訴 浩鼎：真理愈辯愈明

最新更新：2019/07/11 16:55

（中央社記者韓婷婷台北11日電）台灣浩鼎生技董事長張念慈等人被控內線交易一審無罪，士檢提起上訴。浩鼎發表聲明表示，事實只有一種，真理愈辯愈明，只要高院秉公審理，並不會改變浩鼎清白、無罪的事實。

浩鼎生技董事長張念慈等人被控乳癌疫苗試驗未達預期重大消息公開前賣股，涉內線交易一審無罪。士檢表示，判決陷入迷思，忽略新藥試驗是否順利是影響股價重中之重，提起上訴。

對此，台灣浩鼎生技表示，事實只有一種，真理愈辯愈明，即使到二審的「延長賽」，只要高院秉公審理，並不會改變浩鼎清白、無罪的事實。

浩鼎表示，本案已經士林地院兩年多來審理，傳訊數十名專家證人，均證明OBI-822乳癌新藥二/三期臨床試驗在雙盲、隨機試驗前提下，無法獲知誰是試驗組、對照組，故解盲前根本無從獲知試驗結果；與「證券交易法」重大訊息規範明確性要件不符，更無「重大消息」成立時點可言。

浩鼎指出，儘管法院對檢方起訴的理由已反覆求證，並一一釐清，明載於判決書中，並指檢方根據「臆測」，即逕予起訴；而檢方仍堅持上訴，令人遺憾。

浩鼎強調，雖然官司難免會形成無形的壓力，但3年來，在員工愈加奮發圖強下，不僅產品線更加豐沛，浩鼎也成功轉身為多元化癌症醫藥公司；未來仍將專注於研發本務，不會讓官司阻卻前進的腳步。（編輯：鄭雪文）1080711

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報