旺宏首任董事長胡定華 毛遂自薦開創台灣半導體業

（中央社記者張建中新竹11日電）旺宏前董事長胡定華辭世，享壽77歲，他最令人津津樂道的是離開交大教職，毛遂自薦帶領團隊引進美國RCA公司積體電路技術，擔任台灣半導體業的開路先鋒。

旺宏董事長吳敏求說，胡定華一生以台灣半導體發展為己任，不只創立工研院電子所，也一手寫出台積電計畫書，如果沒有胡定華，台灣半導體產業今天不會是領先的局面。

胡定華是旺宏第一任董事長，2004年卸下董事長，交棒給吳敏求，不過，仍一直擔任旺宏董事。吳敏求表示，最近一次見到胡定華是在旺宏股東會，當時胡的身體狀況非常好。

吳敏求表示，今天上午得知胡定華過世的消息相當意外，有如晴天霹靂，無法想像。他說，胡定華是今天清晨7時多被發現過世，經醫師檢查判斷應是昨天晚上在睡夢中過世。

回憶與胡定華共事長達30年的時光，吳敏求說，胡定華非常博學，讓他學到許多專業與經營的知識，這30年是自己人生中非常重要的歷程。

胡定華民國31年出生於四川成都，幼年隨著父母來台灣，擁有台灣大學電機工程系學士，交通大學工程碩士，美國密蘇里大學電機工程博士，美國史丹佛大學管理科學碩士等學位。

胡定華早年曾任教於交通大學，32歲時離開交大教職，加入工業技術研究院，並向原任職美國RCA研究超短波技術、回台負責籌劃積體電路發展計畫的潘文淵毛遂自薦，擔任計畫主持人，帶領目前擔任創意董事長的前台積電副董事長曾繁城等團隊引進RCA積體電路技術，奠定台灣半導體產業基礎。

胡定華不僅創立工研院電子所，他還籌備聯電與台積電，之後因喜好創新的事情，轉換跑道，投入創投業。

胡定華曾回憶說，當時會毛遂自薦參加RCA計畫，主要是他當年還年輕，願意接受挑戰，他也多次期勉年輕人要有當仁不讓的精神，看到好的事情應該去做，不要怕艱難。

胡定華勇於迎接挑戰，為台灣半導體產業奠定了基礎，他當仁不讓的精神令人懷念。（編輯：楊玫寧）1080711