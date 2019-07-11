機捷A10土地標售每坪36.7萬元 區域次高

（中央社記者韋樞台北11日電）桃園市政府今天標售機場捷運A10站地區區段徵收開發案土地。標售24筆土地、21個標號，共7個標號順利標脫。房仲表示，標號7土地以每坪36.7萬元標出，僅次於區域最高單價36.8萬元。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，這次桃市府共標售24筆土地、21個標號，結果吸引11封標單搶標，其中7個標號順利脫標，標出總價達新台幣11.7億元，標脫率達33.3%，整體溢價率僅1.02%。

江怡慧指出，這次標售的土地皆為住宅區，最小面積197.2坪到最大1019.2坪，平均得標單價為31.2萬元到36.7萬元間，全數站穩3字頭。根據近3年實價登錄來看，因剛配地完成，因此交易並不多，自前年起新鼻段土地即陸續有權利買賣或持分移轉，目前具開發規模大面積土地行情每坪在27萬元到32萬元。

江怡慧說，這次標售的標號7的土地單價最高，這塊地位於蘆竹新鼻段地號145，面積為477.27坪，每坪底價36萬6942元，底標總價1億7512萬9140元，結果在1封標單投標下，以每坪36.7萬元，總價1億7515萬111元的價格得標，溢價率0.01%，創下這個區域次高單價。

台灣房屋南崁中山直營店店長呂思賢表示，A10站重劃區緊鄰山腳商圈與南山路3段一帶，桃園市政府打造綠帶空間、景觀公園以及自行車道結合歷史古蹟併同休閒農業等特色，讓當地居民享受更優質的生活環境。

呂思賢分析，A10站旁有海湖坑口工業區，蘆竹南山路沿路一帶均有零星工廠，多半以透店型態為主，重劃區內土地行情相較於大竹與南崁建地價格，對建商更具吸引力，現階段生活商圈雖仰賴山腳商圈與上南崁商圈，待未來重劃區啟動後，住宅推案價格相對A8、A9更親民，對在地工業區內或是機場就業人口等購屋族是一大利多。（編輯：鄭雪文）1080711