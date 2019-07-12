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美股道瓊首破2萬7000點 台股有望震盪走高

最新更新：2019/07/12 08:35

（中央社記者潘智義台北12日電）美聯準會暗示降息機率升，市場樂觀期待，美股道瓊工業指數大漲227.88點，收盤突破2萬7000點，創歷史新高。法人認為，台股有機會震盪走高，而大型權值股表現仍是關鍵。

甩開貿易戰的憂慮後，道瓊工業指數終場上漲227.88點，收在27088.08點。標準普爾500指數上漲6.84點，收在2999.91點，也創收盤紀錄，盤中曾短暫突破3000點。那斯達克指數下跌6.49點，收在8196.04點。

台股昨天收在10843.42點，上漲44.94點，漲幅0.42%，成交值新台幣1299.87億元。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超52.43億元。

產業訊息方面，大立光昨天舉行線上法說，第2季財報亮眼，第2季稅後盈餘為65.5億元，季增29.63%，年成長19.07%，單季每股盈餘48.84元，優於去年同期的41.04元，也優於第1季的37.68元。

受惠華為海思出貨成長，帶動台積電6月營收持續攀高，達858.68億元，較5月增加6.8%，續創今年新高，也較去年同期增加21.9%。

在日本限制輸韓半導體高階製程材料情況下，法人表示，日本高階半導體製程材料銷台比重高於韓國，凸顯台積電技術領先南韓三星。（編輯：黃國倫）1080712

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