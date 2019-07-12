倉和上半年營收增逾4成 太陽能網版新品發威

（中央社記者張建中新竹12日電）倉和受惠太陽能網版新產品效益顯現，上半年營收竄升至新台幣5.74億元，年增逾4成，法人看好下半年新產品效益可望進一步擴大，倉和今年營運轉機力道強勁。

倉和在經過長達4年研發，去年推出F9900系列太陽能網版新產品，包括斜網網版、無網結直網網版與斜網無網結網版。

F9900系列新產品除可提高產品使用壽命，還具有省膠效益，有助客戶降低成本，並可提升轉換效率，頗獲市場肯定。

倉和去年第4季在F9900新產品效益發酵下，營運大幅好轉，創下單季每股純益1.63元的佳績，並帶動去年全年營運轉虧為盈，每股純益0.07元。

倉和今年第1季在F9900新產品支撐下，營運表現淡季不淡，季營收達2.67億元，年增38.78%，每股純益1.31元；其中，中國市場業績年增逾6成，是推升倉和營運成長最大動能。

受惠F9900新產品效益持續發酵，倉和第2季營收攀高至3.06億元，季增14.5%，創上櫃來單季業績新高；倉和上半年總營收5.74億元，年增達44.3%。

法人指出，除中國與台灣市場外，倉和在韓國、印度與東南亞市場也有不錯斬獲，F9900接單暢旺，預期下半年新產品效益可望進一步擴大，今年營運轉機力道強勁。（編輯：張均懋）1080712