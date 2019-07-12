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和碩印尼廠落成 創造1800個工作機會

最新更新：2019/07/12 14:13

（中央社記者石秀娟雅加達12日專電）台灣系統組裝大廠和碩聯合科技在印尼巴淡島的新廠9日落成，是和碩在東南亞的第一個據點，占地一公頃，將聘僱1800名員工。

和碩是蘋果（Apple）最大的代工廠之一。英國金融時報（Financial Times）1月報導，為應對美中貿易戰的風險，和碩計劃將部分在中國的生產移至印度、印尼和越南等國。

和碩今天接受中央社記者訪問時指出，開幕儀式有副董事長程建中、當地主管機關官員及和碩合作夥伴出席。

和碩新廠位於印尼廖內群島省（Riau Islands）巴淡島（Batam）的民都工業區。

雅加達郵報（Jakarta Post）9日報導，和碩投資金額為4000萬美元（約新台幣12億5000萬元）。和碩公司對此不評論，僅表示目前已投入的金額是1000萬美元。

與和碩合作的印尼廠商是電子產品零件供應商PT Sat Nusapersada。雅加達郵報根據民都工業區的資料報導，和碩廠每天將生產2000件微型斷路器（MCB），交給PT Sat Nusapersada組裝成供智慧家庭使用的無線上網路由器（WiFi Router），產品將出口到美國。

對於生產項目與銷售市場，和碩公司沒有評論。

和碩董事長童子賢5月接受媒體訪問時表示，巴淡島廠初期以網通產品為主，主要是因應客戶需求，透過製造代工提供服務，巴淡島接近新加坡，可運用物流優勢。（編輯：陳永昌）1080712

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