區塊鏈大聯盟啟動 國發會：整合部會調適法規

區塊鏈是全球產業發展共同趨勢，國發會今年2月開始籌備規劃區塊鏈大聯盟事宜，歷經2次座談會、2次籌備會議、數次拜會區塊鏈產學先進及跨部會協調會議後，12日在台北正式宣布大聯盟成立，國發會主委陳美伶（左4）、科技部長陳良基（右4）等人到場見證。中央社記者王飛華攝 108年7月12日

（中央社記者潘姿羽台北12日電）台灣區塊鏈大聯盟今天正式成立，國發會主委陳美伶表示，區塊鏈作為新興科技，一定會遇到法規調適的問題，未來攸關虛擬貨幣的「幣圈」，將與金管會、中央銀行等相關部會協力，一起排除法規障礙。

國際研究暨顧問機構顧能（Gartner）將區塊鏈列為2019年10大科技趨勢之一，國發會表示，區塊鏈應用發展的歷程，從1.0時代的虛擬貨幣應用，到2.0的智慧契約、資產登錄系統，到了3.0後超越貨幣、經濟與市場活動，應用領域已擴展至公共治理、產業的各面向，包括身分認證、生產履歷、物流、醫療、簽證及投票等。

由於區塊鏈是全球產業發展共同趨勢，國發會自今年2月開始籌備規劃區塊鏈大聯盟事宜，歷經2次座談會、2次籌備會議、數次拜會區塊鏈產學先進及跨部會協調會議後，今天宣布大聯盟正式成立，未來將扮演整合產官學研的角色。

大聯盟組織設計有「法規調適」、「應用推廣」、「產學合作」3個分組，法規調適方面，陳美伶表示，區塊鏈是創新技術，而創新會產生破壞性，可能會衝撞既有法規，未來在「幣圈」領域，國發會將與金管會、央行一起檢視法規，「鏈圈」則和產業界相關，是跨部會工作，會整合相關部會的能量，共同協助業者。

在強化生態圈發展工作方面，陳美伶表示，大聯盟將推動策略性工作，如盤點國內區塊鏈生態圈發展情況、提出區塊鏈發展策略、參與國際組織合作，以強化台灣區塊鏈生態圈發展能量。

陳美伶也說，大聯盟將是一個溝通平台，會適時協調各部會提供區塊鏈發展資源，包括媒合區塊鏈業者的試驗應用場域，促進「區塊鏈+」等產業合作與交流。

國發基金創業天使投資通過的投資案中，有許多事業運用到區塊鏈技術，陳美伶會前受訪時也表示，區塊鏈被世界經濟論壇（WEF）認定為新興科技重點項目，區塊鏈可作為基礎，往上發展各種產業與應用，國發基金當然會有興趣投資。（編輯：李信寬）1080712