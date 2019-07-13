中興新村活化案進行中 國發會：絕非空頭支票

（中央社記者廖禹揚台北13日電）媒體報導指中興新村活化案跳票，國發會今天澄清，已積極辦理各項活化工作，部分宿舍與辦公空間已分配使用，並與當地居民溝通規劃場域，絕非空頭支票。

聯合報報導，中興新村活化專案辦公室掛牌近1年，進駐機關預估僅水土保持及地質礦產署，管理也出現「三不管」問題，指活化工作成為空頭支票。

國發會發布新聞稿澄清，專案辦公室去年7月成立以來，除與中科管理局辦理業務移撥外，也積極與南投縣政府、南投市公所及當地里長、居民溝通協調，對中興新村場域進行活化構想及規劃。

國發會說明，內政部國土測繪中心中興工作站已進駐辦公，既有的57間宿舍，也由進駐機關公務員獲配居住。

其他規劃進駐機關包括組改後的環資部所屬水土保持及地質礦產署、經濟及能源部水利署水利圖資與雲端運用中心、環資部水資源保育署水資源保育研究所等，已陸續進行廳舍修繕；配合南投縣劃設的文化景觀區，也完成訂定「中興新村宿舍修繕原則」，已可啟動修繕工作。

此外，目前也著手辦理環山路檔案庫房、松園七館單身宿舍、中興新村牌樓及2棟前省民聯合服務中心建物修繕，規劃有效活化利用。

國發會強調，中興新村活化並非三不管，也絕非空頭支票，國發會負責的北核心與中核心，會以恢復原省府時代行政機能為原則，讓適合的機關進駐。（編輯：鄭雪文）1080713