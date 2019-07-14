別小看老年消費力 專家籲擁抱3.6兆銀髮商機

（中央社記者潘姿羽台北14日電）台灣2018年邁入高齡社會，更將於2026年步入超高齡社會，不過銀髮族不再奉行「節儉是美德」，反而是「有錢沒處花」，專家建議，產業界應擁抱銀髮商機，一同壯大市場、分食銀髮大餅。

國家發展委員會最新人口推估指出，2018至2030年間，總人口約減少16萬人，但因人口老化，65歲以上的老年人口將增加216萬人，平均每年增加18萬人。

老年人口數持續增長，會對台灣的社經環境帶來怎樣的改變？工研院產科國際所組長張慈映表示，工研院連續幾年的觀察後發現，戰後嬰兒潮的父母輩，是在艱困環境中成長，他們完全不想花錢，最大心願是把儲蓄留給子孫。

不過到了戰後嬰兒潮（1946年至1964年），張慈映表示，他們想法雖受到父母輩影響，但這十幾年下來，觀念一直在轉變，以前認為要「養兒防老」，現在變成「養老防兒」，加上這世代經歷過經濟繁榮期，甚至擁有多筆房產，消費力相當雄厚，「是敢花錢的世代」。

前衛生署長、台灣高齡化政策暨產業發展協會理事長楊志良也指出，社會大眾應該打破老年刻板印象，65歲以上的老年人口，其實只有16%需要長期照護；若參照日本銀髮產業發展，再以台灣的人口計算，台灣在2026年達超高齡社會後，將衍生新台幣3.6兆元的新興消費商機，銀髮族將成未來的消費主力。

然而，張慈映表示，相較於學生族、粉領族已成為各行各業明確的目標客群，產業界卻沒有投注太多心力在銀髮族，由於供給沒有跟上需求，導致老年消費世代有錢沒處花，銀髮產業僅處於初階發展階段。

張慈映認為，各行各業都可以思考如何透過異業結合，搶食銀髮族大餅；以日本為例，食品產業在高齡營養食品已相當成熟，會開發容易咀嚼、易吞嚥的產品，這可以成為台灣的切入點。

至於台灣產業界的發展，張慈映表示，近幾年已有月子餐業者跨足銀髮市場，提供銀髮膳食，銀髮交通方面，皇冠大車隊、台灣大車隊也提供可搭在輪椅的無障礙計程車服務。她建議，食、醫、住、行都可以異業結合，「生活支援」會是很好的發展方向。

楊志良進一步指出，台灣從高齡社會步入超高齡社會的速度比其他國家還要快，如果能夠化危機為商機，將銀髮產業發展起來，未來有機會輸出台灣經驗，開拓國際市場。

楊志良也提醒，面對人口結構轉變，除了扶植銀髮產業發展，政府更應改變想法，政策基調轉為對人口減少的經濟政策，而非停留在人口紅利時期的思維，且推動「超高齡社會發展法」刻不容緩，才能替超高齡社會做準備。（編輯：林孟汝）1080714