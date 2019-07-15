國民黨總統初選熱 高雄概念股強漲

（中央社記者江明晏台北15日電）國民黨今天將公布總統初選民調結果，市場提前卡位高雄概念股，加上適逢暑期旅遊旺季，觀光股如華園、國賓、高野、大魯閣等在多重題材加持下，股價強勢表態，多檔逼近漲停價。

國民黨今天將公布總統初選民調結果，市場提前卡位高雄概念股，一開盤就獲得投資人搶買進駐，其中觀光股受到市場青睞，連鎖飯店業者華園今天股價開盤飆上漲停板24.1元，漲停價位還有超過1900張買單高掛。

此外，國賓是老牌的高雄飯店股，旗下高雄館鄰近愛河，也受惠高雄觀光成長帶動，國賓股價續強，今天大漲逾9%，至24.85元，早盤也爆出逾3000張的大量；高野在高雄也有據點，今天觸及漲停板17.7元，爆出近千張大量。在高雄經營商場的大魯閣今天也出量強漲逾9%，至7.78元。

華園受惠基本面利多，因併入美國新據點後帶動5月合併營收創高，6月維持高檔，進入暑期旺季有助於挹注住房率，法人看好，華園7 、8月營收可望續寫佳績。而在國內，因高雄旅客增加，華園高雄六合館上半年住房業績年增幅達40%；去年底開幕的草衙館也受惠觀光熱潮。（編輯：張均懋）1080715