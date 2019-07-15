全球個人電腦出貨連兩季下滑 第2季首見成長

（中央社記者江明晏台北15日電）研調機構顧能（Gartner）今天公布，連兩季下滑後，今年第2季全球個人電腦（PC）出貨量成長，Windows 10換機潮為市場成長主因，全球前3大PC廠商仍為聯想、惠普及戴爾。

Gartner指出，經歷過去兩季出貨量下滑，2019年第2季全球個人電腦（PC）出貨量成長1.5%，達6300萬台，較2018年第2季的6200萬台微幅提升。

Gartner資深首席分析師北川美佳子（Mikako Kitagawa）表示，第2季全球PC出貨量主要由商用市場的Windows 10換機潮帶動；而桌機的強勁成長動能也抵銷行動PC的出貨下滑。

北川美佳子進一步指出，過去18個月Intel CPU缺貨問題，使規模較大的廠商從無法取得CPU的中小規模廠商中搶得市占並持續成長，不過Gartner發現Intel CPU缺貨狀況在近期已有緩解的趨勢。

2019年第2季全球前3大PC廠商仍為聯想、惠普及戴爾，市場占比合計為64.1%，而2018年第2季則是占60.7%。此3廠商受惠於規模經濟而能持續提升市占率，2019年上半年Intel CPU短缺更加速此趨勢。

Gartner指出，聯想穩坐第2季市占冠軍寶座，年成長率也居首位，不過，其出貨量反映聯想對於潛在關稅的預期心理。就區域而言，除整體PC市場衰退的拉丁美洲外，聯想在全球各主要地區出貨量皆有兩位數成長。

惠普第2季全球PC出貨量較去年增加2.6%，主要地區強勁的商用PC需求為關鍵成長因素，甚至彌補疲軟的行動PC需求。雖Gartner未將Chromebook納入PC市場統計，但惠普的Chromebook出貨量也有明顯成長。

戴爾已連續6季PC出貨正成長，且為過去3年中表現最穩定的主要廠商，這須歸功於戴爾對其投資項目抱持的明確目標。

第2季亞太區PC出貨量為連續第3季下滑，比去年同期減少1%，主要原因在於市場不確定性使得消費者購買產品時較保守，中國市場相對走弱。不過亞太區其他成熟市場如澳洲及紐西蘭，則因Windows 10換機潮而有較好的表現，日本也因商用PC需求上揚而見明顯的市場成長。

在美國市場中，第2季PC總出貨量為1400萬台，比去年同期下滑0.4%。惠普出貨量仍在眾廠商中拔得頭籌，市占率為29.8%，而位居第2的戴爾則拿下28.4%的市占率。

歐洲、非洲及中東地區第2季恢復正成長，出貨量比去年增加1.7%。商用PC需求仍強勁，因企業和政府持續布署Windows 10並更新標準PC配置。

此外，根據市調機構資料IDC顯示，宏碁個人電腦全球出貨表現亮眼，以季增15%的強勁動能於今年第2季站上全球個人電腦出貨前4強。

宏碁在泛美電競市場同時傳出捷報，今年5月包括美國、巴西、阿根廷、智利、秘魯、哥倫比亞在內的泛美六國，皆登上電競筆電零售市占龍頭寶座。其中在哥倫比亞獲得51.7%的過半市占率，出貨量與去年同期相比成長率達311%；此外，宏碁在智利的電競筆電市場於今年5月也獲得44%的亮眼市占率。（編輯：林興盟）1080715