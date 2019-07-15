上市ETF再增新標的指數 鎖定通訊與智能車

（中央社記者潘智義台北15日電）台灣證券交易所今天表示，元大投信申請「ICE FactSet全球未來通訊指數」及「ICE FactSet全球智能車指數」資格認可，這是投信公司今年第5件ETF標的指數資格認可申請案。

證交所表示，ICE FactSet全球未來通訊指數、ICE FactSet全球智能車指數由ICE Data Indices, LLC所編製及維護，指數採調整後市值加權方式計算，由已開發市場與新興市場國家股票、美國存託憑證（ADRs）、全球存託憑證（GDRs）及不動產投資信託基金（REITs）為選股範圍。

ICE FactSet全球未來通訊指數篩選符合滿足未來通訊供應鏈，且未來通訊相關業務營收來源比重占總營收50%以上企業，目前成分證券檔數為50檔；ICE FactSet全球智能車指數篩選符合滿足智能車供應鏈，且智能車相關業務營收來源比重占總營收50%以上的企業，目前成分證券檔數為36檔。

上述指數涵蓋全球在未來通訊產業主題及智能車產業主題中的龍頭企業，為全球最具代表性的未來通訊指數及智能車指數。

證交所表示，目前上市指數股票型基金（ETF）總計119檔，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，可投資標的更趨多元，便利投資人進行資產配置。（編輯：楊凱翔）1080715