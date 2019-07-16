第3季投資找亮點 投信看好亞洲中國及東協

（中央社記者韓婷婷台北16日電）進入第3季，摩根投信表示，在全球貿易保護主義築牆、經濟成長放緩以及美國聯準會轉向鴿派的環境下，短線有利風險性資產，但中長線宜增持債券，亞洲、中國與東協是第3季的投資亮點。

摩根投信今天舉行第3季度投資展望記者會，摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰（Tai Hui）表示，上半年全球歷經一陣波折，但不論是成熟市場或新興市場股市，仍繳出亮眼的雙位數正報酬成績，進入第3季，綜觀全球景氣與經濟表現，在各國央行轉向寬鬆之下，有利於延長這波景氣擴張循環，保持在穩健的軌道上，反映了年底前的風險性資產依舊值得期待，不過中長期投資人應逐步增加債券配置。

許長泰預估下半年有2次降息機率，一共2碼空間，美國受目前看到企業投資有放緩，但消費維持健康；他認為，美中貿易談判還會繼續，短期市場壓力難以解除，在美國經濟環境逐步放緩的趨勢下，未來持續增稅的機率並不高。

許長泰分析，自今年6月以來，美元一反過去一年的強勢表現，開始轉趨弱勢，主要是受到經常帳赤字逐步擴大、政府負債增加的雙赤字影響，不利美元基本面，再者，美國經濟強勁成長與升息帶動的利差優勢，在今年逐步消退，讓美元中長線出現貶值壓力，此一趨勢有助於資金重返新興市場的懷抱。

至於新興市場方面，摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧指出，亞洲、中國與東協是第3季的投資亮點，特別是中國不論股債市，未來仍具投資機會。回顧這波中國股市能從中美貿易戰爭衝擊中逐漸回穩，主要有政策面與資金面的支持，從去年第4季開始，中國人行一連串寬鬆的貨幣政策，包括：定向降準、增加對民營和小為企業貸款，都有助改善市場流動性與金融數據。

林雅慧指出，這次中國政府以穩增長政策來支撐經濟成長，捨棄採用大水漫灌的方式，取而代之的是官方將資金導向有需求的企業與行業，再配合減稅、降費，以及下半年的基礎建設與政府投資加速，均有利提振市場對於中國的投資信心，目前看來，刺激政策效果也持續顯現中，支撐整體經濟動能，更讓中國成為今年上半年外資買超第一強的亞洲股市。

另外，林雅慧認為，A股入摩效應持續發酵，帶動中長線國際資金隨著入摩比重逐步增加，也有助於中國強化公司治理規範，扭轉A股的投資風格，長線有助於提升外資機構在中國股市中的資金水位；而中國納入國際債券指數及人行降息降準的預期下，對於債市亦有正面幫助。（編輯：楊凱翔）1080716