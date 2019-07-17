永冠-KY第3季拚轉盈 看好今年風機鑄件出貨

（中央社記者鍾榮峰台北17日電）鑄件大廠永冠-KY第2季營收和出貨明顯回溫，法人估第2季本業可損益兩平，第3季業績看轉盈，今年風機鑄件出貨量有機會超越目標，下半年能源部門業績比重看逾50%。

觀察第2季獲利表現，法人報告預期，永冠-KY第2季毛利率可望復甦，代表本業的營業利益有機會損益兩平，第2季淨虧損可望較第1季收斂。

展望下半年，法人指出，永冠-KY在注塑機與產業機械的訂單能見度有限，市場需求疲軟，公司強化風電業務，掌握風機市場機會。

從出貨目標來看，永冠-KY透過生產去瓶頸化及爭取更多小型風機鑄件零組件訂單，法人預估今年風機鑄件出貨量有機會超越原先7萬6000噸的目標，預期今年下半年能源部門業績比重可提升到50%以上。

展望第3季，法人預估在業績季增及匯率穩定的假設下，永冠-KY第3季整體業績有機會轉虧為盈，產品平均銷售價格提高及原物料成本下降等因素可望助攻。

台中廠產能布局方面，法人表示，永冠-KY規劃台中廠年產能8萬噸，掌握離岸風電市場商機。永冠-KY規劃資本支出新台幣60億元到70億元投資興建台中廠，目標2022年量產。

永冠-KY自結6月合併營收新台幣6.39億元，月增0.2%，較去年同期增加12.8%，第2季自結合併營收19.51億元，季增25.7%，較去年同期成長17.3%。今年上半年合併營收35.03億元，年增19.3%。

從出貨來看，6月出貨噸數1萬2989噸，月減3.3%，年增6.8%，第2季單季出貨噸數4萬649噸，季增24.6%、年增11.5%；上半年出貨噸數7萬3268噸，較去年同期成長13.1%。（編輯：張均懋）1080717