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掃條碼喝咖啡 LINE Pay拓展行動支付場景

最新更新：2019/07/17 15:23

（中央社記者吳家豪台北17日電）行動支付服務LINE Pay看準連鎖餐飲業行動支付需求的發展潛力，今天宣布攜手知名咖啡品牌星巴克，即日起消費者開啟LINE Pay「我的條碼」讓星巴克門市店員掃描，即可完成交易。

LINE Pay自2014年底在台灣推出服務到今年5月，已累計604萬用戶、12萬個以上的支付據點，LINE Pay一卡通帳戶的用戶數更在不到一年的時間內達145萬會員數。

今年5月起LINE Pay陸續開放商戶申請LINE Pay mini行動支付收款機，已導入大台北地區多個商圈及多家連鎖品牌店鋪，預計今年底前將拓展至全台。

資策會產業情報研究所（MIC）調查發現，2019年上半年台灣消費者對行動支付的認知度高達96.6%，其中26歲至35歲用戶成長幅度最高，達14.7%；26到35歲用戶曾於國內使用過行動支付的比例也最高，達75.5%。

資策會MIC調查顯示，消費者經常使用的前5個行動支付品牌為LINE Pay、街口支付、Apple Pay、Google Pay、台灣Pay。調查也發現，97.5%用戶的每次平均消費金額在新台幣1000元以下，但是高消費的比例有增加趨勢，單次最高消費金額在1000元以上的用戶從2018年40.8%成長至2019年49.2%。（編輯：楊凱翔）1080717

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