台股逼近前高震盪 法人：短線格局偏多

（中央社記者吳家豪台北18日電）美股最近連創新高後，在工業類股領跌下轉趨弱勢，華爾街股市三大指數都收黑；法人認為，雖然台股指數逼近前高，震盪難免，但日指標偏強，短線有望維持偏多格局。

美國股市道瓊工業指數17日終場下跌115.78點，或0.42%，收在27219.85點；標準普爾500指數下跌19.62點，或0.65%，收在2984.42點；以科技股為主的那斯達克指數下跌37.59點，或0.46%，收在8185.21點。

台股17日開低震盪，晶圓代工廠台積電法人說明會前夕買盤觀望，股王大立光傳退出車用鏡頭市場、股價疲軟，尾盤因台指期結算，加權指數跌幅收斂，終場收在10828.48點，下跌57.57點，跌幅0.53%，失守5日均線10851點，成交值新台幣1128.78億元。三大法人全數賣超，合計賣超51.59億元。

台積電今天將召開法人說明會，外資普遍看好下半年旺季營運表現，預期隨著Android手機市場回補庫存、蘋果（Apple）處理器傳統季節性備貨，及7奈米資料中心、5G基地台與繪圖處理晶片等需求強勁，將推升台積電第3季營收季增14%至20%。

產業訊息方面，有線電視業者台數科17日董事會決議通過，購買得濬公司100%發行股份，並間接分別取得新永安有線電視、大揚有線電視及鑫祺多媒體等公司100%已發行股份，初始買賣價金約72.5億元，有線電視收視戶也將從28萬戶擴增至46萬戶。

法人表示，企業財報及電子法說會行情在即，在旺季加持下，市場心態偏正向；雖指數逼近前高，震盪難免，但日指標偏強，短線有望維持偏多格局。（編輯：趙蔚蘭）1080718