晶華除息約11元 股價走揚填息近3成

（中央社記者江明晏台北18日電）飯店業者晶華今天除息，每股發放約11元現金股利，開盤參考價177元，受到下半年營收年增表現將重拾成長，加上集團持續在海內外拓展動能，今天股價漲逾1%，填息比率近3成。

晶華2018年合併營收新台幣66.75億元，年減4.69%，主因為晶華去年與英國洲際酒店集團（IHG）策略合作，將子公司RHW釋股51%給IHG，去年7月起營收不再計入海外麗晶酒店，使營收出現缺口，不過，擺脫虧損的柏林麗晶，認列釋股利益，歸屬母公司稅後淨利13.68億元創新高，年增29.1%，每股盈餘10.8元，優於前年8.37元，賺逾1股本。

因海外麗晶酒店營收不計入合併營收影響，晶華2019年上半年營收年減5.37%，但進入下半年此不利因素消除，法人預期單月營收將重拾成長動能。

展望未來營運，晶華董事長潘思亮先前表示，台北晶華將在8月起對晶華軒、Robin’s牛排屋進行局部裝修，預計第3季底前完成。

晶華也期許台北晶華酒店成為「美食展演平台」，看好國民飲料「珍珠奶茶」在全球發燒，尤其在日本掀起炫風，至8月底館內5間餐廳將打造逾20款珍珠粉圓料理，一方面創造話題與商機，一方面也鞏固占比逾4成的日本住客。

集團也持續在海內外拓展成長動能，潘思亮先前表示，越南復活島麗晶飯店將於明年正式開幕，其中200個villa已完售，再加上波士頓麗晶海景豪邸第一棟也已銷售完畢，明年將陸續認列相關權利金。

而在新飯店布局方面，潘思亮也表示，近年確定開幕的有捷絲旅台南十鼓館、台北晶英酒店；此外，麗晶品牌也有在高雄及台北信義區尋找合作對象。

晶華這次股東會也通過公司章程修訂，授權董事會可每季決議分派現金股利，於隔季董事會核准後發放，之後再報告股東會。

晶華今天除息，每股發放11.01795655元現金股利，開盤參考價177元，股價漲逾1%，上漲3元，填息比率近3成，緩步邁向填息路。（編輯：林興盟）1080718