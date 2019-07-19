搶外幣高利定存 專家提醒3大陷阱

（中央社記者劉姵呈台北19日電）市場對Fed降息預期加深，多家銀行搶推一波外幣高利定存方案，美元年息最高有3%。不過專家提醒，想賺這波高利息，要留意利率計算方式、定存資金來源與產生相關費用3大陷阱。

市場預期美國聯準會（Fed）7月底降息機率高，加上全球央行吹降息風，國內多家銀行看準民眾搶便宜存外幣，紛紛推出新一波外幣高利定存優惠專案，美元、人民幣年息最高有3%，其他外幣像是南非幣更高達5.5%，讓不少民眾很心動。

銀行消金部門主管提醒，原本就有在分批換匯，或是手上有一筆閒置外幣資金的人比較適合搶進，但想賺到銀行這筆高利息，一定要留意高利定存背後的3個陷阱。

首先，高利計息是以「年利率」計算，且優惠過後會回到牌告利率。舉例來說，若銀行最低承作金額為1萬美元（約新台幣31萬），要定存12個月才有3%的高利的話，每月實際領利息僅有0.0025，換句話說，1萬美元每月能領到的利息是25美元（約新台幣775元）；且美元高利定存通常優惠時間不長，常見為3至6個月，過了這段期間，該筆定存起息就要回到該銀行美元12個月期牌告利率。若是特殊狀況急要用錢，要提前解約，利率計算方式又不同，要從12個月期牌告利率再打8折。

瑞興銀行國外部經理吳元芳表示，對於手中擁有餘裕台幣與美元資金的客戶，可把握機會將資金轉存入利率報酬較高的美元定存商品，原需放3年台幣定存才能賺得的利息，轉入美元優惠定存，可縮短利息收入達成的時間；但她也提醒，因專案承作利率會隨著美元12個月牌告利率變動而調整，倘若未來美國確定降息，其定存利率還是有可能會向下調整。

第二，定存資金來源大多銀行規定必須是「新資金」，意思是在定存承作日（含）前4週內自他行匯入或存入欲作定存的銀行，才叫做新資金，都不包含在欲作定存的銀行內原本的定期存款、各項理財商品、投資組合的贖回款項等。

最後，民眾也要考量手續費用與其他成本，若從其他銀行移轉到這家欲作定存的銀行，通常可能要收取每筆郵電費為新台幣300元、手續費每筆約0.05%。（編輯：張均懋）1080719