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匯流眼球大戰 有線電視攜手OTT業者

最新更新：2019/07/19 16:47

（中央社記者江明晏台北19日電）有線電視面臨多重挑戰，與OTT產業匯流成為一股新勢力，台數科日前宣布，與LINE TV影音平台獨家合作，LINE TV正式上架到台數科，並將於下週發表長照服務及語音搜尋等服務。

有線電視市場經爭激烈，挑戰來自新興的OTT浪潮和市場版圖已占據一方之霸的MOD，也導致傳統有線電視收視戶數下滑。

不過，面臨OTT浪潮，多家有線電視業者已張開雙手，擁抱OTT服務，並與之結盟合作，舉例來說，中嘉系統就與CatchPlay合作OTT服務；系統台凱擘也和自家集團的myVideo串連合作，打造同一跨螢平台，成功累計用戶規模。

台數科日前同樣宣布與LINE TV影音平台獨家合作，LINE TV正式上架到台數科的智慧電視盒「哈TV+」，這也是LINE TV在亞洲地區首度跟有線電視業者合作。

主攻中台灣的有線電視業者台數科導入創新科技，推出全新產品「哈TV+」，將在25日舉辦記者會展示「哈TV+」順應老化社會推出的「銀髮秘書」長照服務，以及語音搜尋等6大創新服務的里程碑。

台灣影視產業生態複雜，有線電視、MOD、頻道商、OTT等業者擁護各自利益，但台灣OTT市場競爭，不少業者已決定打破本位主義。

OTT產業圈人士也表示，不認為有線電視和OTT是完全競爭關係，畢竟不少比例的OTT付費用戶還在使用有線電視，意味著消費者想看更多元的內容，兩者可以互補，未來更期許有線電視和OTT業者聯手走向海外，放眼更大的市場。（編輯：楊玫寧）1080719

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