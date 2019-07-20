南韓以台灣原料加工生產氟化氫 盼擺脫對日依賴

（中央社記者姜遠珍首爾20日專電）為突破日本限貿措施的限制，韓媒報導，南韓半導體業已掌握1到2個月的3大核心材料庫存，三星電子與SK海力士更以台灣等地原料加工生產氟化氫並加以品質測試，約需2至3個月。

韓國「韓民族新聞」指出，根據半導體業界透露，高純度氟化氫等3大核心材料，已有1個月到2個月的庫存在手，並向日本企業申請進口。

韓國貿易協會會長金榮柱17日在記者懇談會表示，韓國企業已向日本政府提出進口申請，正在等待回音。

韓國大法院（相當於最高法院）去年做出判決，日本企業必須賠償第二次世界大戰期間強制徵用的韓國勞工，但是，日本主張徵用工賠償問題早已於1965年簽署「日韓請求權協定」時就已經解決，涉案日企也拒絕賠償。

由於遲遲無法解決這項歧見，日本經濟產業省1日宣布，自7月4日起對出口至韓國的含氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）、光阻劑（Resist）及蝕刻氣體（Etching Gas，即高純度氟化氫）等3項關鍵電子原料加強管制。

報導指出，與此同時，韓國相關企業正在集中力量測試，以檢驗國產氟化氫是否能夠投入半導體生產線。韓國企業正在使出渾身解數確保可以替代日貨的產品。

一位業界人士稱：「本來就部分使用國產氟化氫，但大部分是日本貨。由於日本這次限貿措施的影響，正在對韓國國產貨以及除日本之外的其他國家的材料進行性能測試，這是必須的程序。」測試對象是從台灣等地進口原料後進行加工的韓國國內企業的產品，測試時間約需要2個月到3個月。

繼三星電子副會長李在鎔7日至12日訪問日本之後，SK海力士總攬對外合作業務的負責人金東燮也於16日與日本原材料合作企業進行接觸。相關企業計劃尋求多種應對方案，包括透過日本企業的國外工廠實現迂迴進口（日本產品）。（編輯：陳永昌）1080720