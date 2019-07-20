自有支付百花齊放 跨通路整合平台成吸客關鍵

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）「嗶經濟」當道，各大零售通路也強打自有行動支付，專家指出，若業者想吸引更多會員，開發「跨通路整合平台」是重要關鍵，且業者必須祭出誘因，讓熟齡族願意使用行動支付。

行政院宣示2018年為行動支付元年，台灣行動支付從此百花齊放，民眾出門不用帶著大包小包，只要從口袋掏出手機輕輕「嗶」一下，短短幾秒就能完成結帳，讓生活更便利。

除了LINE Pay、街口支付、Apple Pay、Google Pay與台灣Pay等台灣行動支付前5大品牌外，四大超商、量販、百貨業者等各大零售通路也開始強打自有支付，像是家樂福先前喊出年底目標超過百萬人註冊、儲值金額破新台幣10億元，全聯也風光宣布PX Pay下載達200萬次，目標提前達陣。

東方線上副總監楊少夫分析，除了政府推動政策，業者積極搶進市場，主要看準自有行動支付更能掌握消費者輪廓。

他說明，消費者使用會員卡、信用卡付款，業者僅能了解哪些商品熱銷、消費總額，但行動支付能摸透消費習慣、需求、喜好，再以此提供個人化的優惠，增加熟客黏著度，進而提升業績；對消費者而言，便利性、優惠方案則是改用行動支付的誘因。

展望未來，楊少夫認為，自有支付業者若想吸引更多會員加入，開發「跨通路整合平台」將成一大關鍵。

他舉例，統一、全家超商各有會員客群及優惠方案，若業者加入跨通路平台，能整合旗下會員，了解更多會員樣貌及培養忠誠度，消費者也可以自由轉換手中點數、享受更多優惠，共創雙贏。

不過，根據資策會產業情報研究所（MIC）調查，台灣行動支付去年普及率已達50.3%，其中，18歲至45歲的年輕、青壯年用戶使用行動支付普及率已達63.3%。但另一份東方線上調查也顯示，55歲至64歲族群沒有信用卡比例達45%。若沒有信用卡也無法再進一步綁定行動支付。

從事公關業的傅小姐說，使用LINE Pay消費可以累計點數，還可以透過線上轉帳。像是同事聚餐，動手即可直接轉帳，不用再湊一堆零錢；不過，家庭主婦王太太說，雖然使用智慧型手機，但沒有申請上網服務，在外用手機支付成一大問題，還是習慣現金或信用卡付費。

商研院商業科技應用研究所副所長戴凡真表示，熟齡族是使用行動支付具有潛力的成長族群，但需要業者建構更友善的支付環境、提升應用程式安全性，同時積極溝通，讓熟齡族信任行動支付，才能養成新支付習慣。

楊少夫說，銀髮族使用行動支付挑戰是沒有可綁定的金融工具。且東方線上調查也顯示，中高齡族不願使用行動支付的主要原因有，擔心交易安全、習慣現金結帳、不了解行動支付好處。

戴凡真指出，通路業者需要建構更友善的支付環境，以及提升手機應用程式安全性，並積極溝通，讓熟齡族信任行動支付，如此一來才能建立新支付習慣。

楊少夫表示，行動支付仍以年輕人接受度高，全聯若成功讓中高齡消費者接受PX pay，可視為行動支付發展里程碑。

楊少夫說，「台灣人就是哪有優惠往哪去」；戴凡真也說，業者提供優惠活動，更增強熟齡族改用電子支付誘因。（編輯：林孟汝）1080720