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台肥南港開發案生波折 不排除自行經營飯店

最新更新：2019/07/20 15:20

（中央社記者潘智義台北20日電）台灣肥料公司南港C2開發案一波多折，早在2013年取得開發案兩家觀光飯店經營權的漢來、凱撒，只有漢來確定投入，歷經6年台肥終於規劃2021年底取得使用執照，不排除經營飯店。

台肥南港C2開發案的觀光飯店經營權在2013年便由凱撒、漢來得標，但2017年7月台肥針對南港C2觀光飯店開發案與兩家業者重新協商。當時台肥指出，本身投資金額高達新台幣120億元，但承租的兩家觀光飯店業者漢來、凱撒只各提1億元履約保證金，台肥承擔風險太高，盼提高保證金。

台肥透露，凱撒雖未取銷南港C2開發案的觀光飯店經營權，但因保證金談不攏，持續協商仍無結果，因此只要開發案的兩棟觀光飯店及1棟商辦完工，除了確定投入飯店經營的漢來之外，依然找不到願意負擔保證金的飯店業者，台肥就自己跳進來經營。

台肥評估，外國在台商務人士增加，南港土地開發案採觀光飯店連結商辦大樓模式興建，旁邊就是南港展覽館，吸引可觀的人潮；因此商辦出租搭配飯店商務人士住房可以一併規劃。

台肥南港C2開發案，目前已興建至地上數層樓高，預計建造20多層的大樓，因兩家飯店與商辦連在一起，形同3棟建築共構一起興建。（編輯：林興盟）1080720

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