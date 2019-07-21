日圓後勢看升 專家：留意0.285元換匯甜蜜點

（中央社記者吳佳蓉台北21日電）美中貿易戰未歇，投資人避險需求仍在，且多國央行紛紛採取寬鬆貨幣政策，預測機構認為，後續日圓將呈現區間偏升走勢，有赴日旅遊需求民眾，想精打細算省旅費，日圓兌新台幣觸及0.285元應是換匯甜蜜點。

渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪表示，美國聯準會（Fed）預計將在7月底進行預防性降息，除此之外，早在這之前，紐西蘭央行5月就已率先降息，打響第一槍，6、7月澳洲央行也跟進降息2次。

劉家豪指出，同時，歐洲央行將在9月進行定向長期再融資操作（TLTRO），借給銀行便宜資金，增加放款意願，中國及英國央行也在進行寬鬆貨幣政策，墨西哥、印度、巴西、俄羅斯等新興市場國家則預計在今年進一步降息。

劉家豪認為，當全球央行都在「放水」，日本貨幣政策雖然本來也就偏向寬鬆，但匯率是相對性的，當大多數國家都在加碼寬鬆時，日圓與其他貨幣差距相對就會拉近。加上目前美中貿易戰雖然暫時休兵，但根本爭端仍未化解，受市場避險需求支撐，預估日圓下半年將會呈現區間偏升走勢。

外匯交易員表示，後續若各國央行紛紛採取寬鬆貨幣，加上日圓作為市場避險貨幣，在日本央行未加大寬鬆力道前提下，確實可能相對偏升，不過升值幅度會介於一定區間，除非美國及中國翻臉，否則很難見到強升格局。

元大投信則分析，美中貿易戰的不確定性仍是一大隱憂，日圓有可能因避險情緒而再度走升，同時，市場對Fed將於本月底降息的預期心理，使美日利差的持續收斂，間接使日圓兌美元維持偏強格局。

不過，元大投信提醒，有鑑於強勢日圓將會損害持續放緩的日本經濟，衝擊已經疲弱的出口，若全球再度發生風險事件，可能迫使日本央行不得不進一步加大寬鬆政策的力度，以刺激經濟，如此一來，日圓是否面臨回貶壓力，值得進一步觀察。

至於對哈日族來說最佳換匯的時間點，劉家豪預估，日圓兌新台幣下半年要下探0.27元價位不易，有旅遊換匯需求的哈日族，若想多少省點旅費，建議可在日圓回檔至0.285元上下出手。外匯交易員認為，日圓下半年偏升，可能走到0.29元價位，0.285元左右會是相對低點。

另外，外匯交易員認為，戰火正如火如茶的日韓貿易戰，屬於區域性的貿易衝突，對國際外匯市場影響有限，且目前為止，日本還是相對占上風，不至於過於影響日圓匯價；後續日圓主要還是受到國際經濟情勢影響，隨美元走勢反向波動。

劉家豪也表示，若Fed真的如市場預期在7月底進行預防性降息，在寬鬆貨幣環境中，國際美元上升趨勢將不再，影響美元利率環境走向低檔，以美元定存作為主要資產配置的民眾，將越來越難找到像先前一樣可穩定收益的標的。

劉家豪說，不想資產縮水，勢必要進行資產配置上重新調整配置，建議給增加債券持有比重，例如納入投資等級的美元企業債券；可承受較高風險者，可在投資組合中增加美元計價的新興市場政府債券、全球市場高收益債券等，以因應政策環境變化。（編輯：林孟汝）1080721