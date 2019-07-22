研調：2023年5G手機銷量拚過半

（中央社記者江明晏台北22日電）研調機構預估，2020年5G手機銷量將占手機市場的6%，隨著5G服務範圍逐漸增廣、售價調降，預測2023年將是市場躍升的一年，屆時5G手機的市占率將達51%。

綜觀全球5G發展現況，有超過10個國家完成5G頻譜釋照，美、韓、歐也在4月開始推出5G行動服務，英國宣布於5月底開始5G商用。2019年第一波5G商用各國已快速開展。

國際研究暨顧問機構顧能（Gartner）指出，2019年美國、南韓、瑞典、芬蘭、英國等國已推出5G服務，但若要將服務擴展至主要城市之外，仍須再等待一段時間。

Gartner預估2020年時，7%的全球行動通訊服務供應商能提供商用無線5G服務，對比2018年時還在印證5G概念可行性、建構商用5G網路的情境，這算是相當大的進展。

Gartner表示，2019年上半年已有幾間手機廠商推出支援5G的手機，也有更多廠商預計在2020年供應價格較平易近人的5G手機，以改善衰退的手機銷售量。

Gartner預估，「2020年5G手機銷量將占手機市場的6%」，而隨著5G服務範圍逐漸增廣，使用者經驗可望提升，連帶影響售價跟著調降。Gartner並預測2023年將是市場躍升的一年，屆時5G手機的市占率將達51%。

但Gartner建議，產品經理若欲做出差異化，應確保高階手機與其他裝置的整合性，而非一味仰賴5G硬體設備的演進。（編輯：郭萍英）1080722