cama進軍行動支付 年底拚興櫃

（中央社記者江明晏台北22日電）本土咖啡品牌cama cafe今天宣布，攜手台茶品牌「不二堂」搶中秋商機、推出cama pay進軍行動支付市場，cama董事長何炳霖表示，展店腳步持續，也積極調整內控，後續將推旗艦店等新店型，年底興櫃目標不變。

cama cafe持續以異業合作方式拓展市場能見度，過去曾和美珍香、賓士smart、Sony、日本抹茶品牌辻利茶舖等合作。cama瞄準中秋送禮商機，今天宣布聯名台茶品牌「不二堂」推出中秋禮盒，主打台灣在地，推出咖啡加茶的禮盒。

cama指出，異業合作效果顯著，先前與日本花藝設計團隊plantica合作就挹注手沖單品銷量翻倍成長，今年與不二堂攜手合作中秋禮盒，目標銷售至少破萬的盒數。

cama力拚最快9月公開發行、年底上興櫃，明年底前轉上櫃，截至今年7月，cama展店數已超過120家，距離年底達陣160家、全年營收上看10億元的目標，仍有一段距離。

何炳霖表示，目前除了既有店調整、也新增不少店數，包括花蓮、台大醫院等新增門市，cama目前比起展店更希望能夠打造更強健體質，在內稽、內控上加速調整，今年也會推出不同店型，預估9月底、10月底會在台北開設旗艦店，讓消費者有不同品牌體驗。

cama今天也宣布推出cama pay，正式進軍行動支付市場，目前已有22萬戶的APP會員基礎，原來來店消費的用戶使用行動支付的比例是20%，藉由cama打造一站式的消費介面，希望增加會員黏著度，導入更多會員數，並累計會員精準數據，為未來新商業模式鋪路。

此外，cama今年攜手泰山搶攻即飲包裝咖啡市場，但何炳霖坦言，由於當初鎖定cama的客群，和新鮮屋即飲包族群有落差，目前還在加強研發調整口味，預計明年會推出新產品。（編輯：林興盟）1080722