因應開放銀行趨勢 國銀導入AI智能優化金融服務

（中央社記者劉姵呈台北22日電）因應開放銀行（Open Banking）趨勢，國內多家銀行業者致力將大數據與AI人工智能服務導入現有的數位金融服務當中，包括AI智能客服、智能貸款等，提供民眾更便利的金融服務。

所謂的開放銀行（Open Banking），是指銀行透過與第三方平台合作，以開放API共享金融數據資料，也將金融數據的主導權還給消費者，消費者可以享有更便利、多元的金融服務。因應這項趨勢，國內多家銀行業者已致力將大數據與AI人工智能服務，導入現有的數位金融服務當中。

台新銀行、華南銀行都導入AI智能客服進駐Google助理（Google Assistant），民眾只要對著手機說出關鍵字，就能透過簡單的方式喚醒Google助理，並使用完善即時查找服務。

例如，以台新銀行AI智能客服Rose來說，民眾使用Google助理規劃行程時，若不知道要使用哪張信用卡，只要告訴Google助理說「我要跟台新銀行說話」，或是詢問「哪張信用卡適合我」，AI智能服務就會透過對話的方式，進行客戶消費習慣分析，推薦合適的信用卡。

如果人在海外，想要進行大筆消費但遇額度不夠，也可問「調高信用卡臨時額度的方式」，就可完成額度調整申請。

AI還可以協助授信審查，像是台北富邦銀行也結合大數據與AI人工智能科技，為中小微企業主開發智能融資系統「新興智能貸」，首創行動聯徵功能，可遠端與聯合徵信中心連線進行案件徵信，為客戶核算出精準可貸額度以及申貸利率條件，最快3天就可迅速核貸。

除此之外，還能為中小企業提供專業的「企業經營分析建議書」，從經營能力、償債能力與財務能力等3個面向為客戶與其同業者之間進行總體評估。

藉由客戶日漸習慣於網路銀行及行動銀行等數位平台進行交易，銀行業者也陸續優化及強化客戶常用的線上投資服務，像元大銀行除了鎖定數位交易與服務提供優惠外，也致力於發展AI智能理財服務，如基金、換匯交易將結合市場趨勢及大數據分析，提供客戶更精準的投資理財判斷資訊及建議。

另外，玉山金今年也規劃以AI取代人工來判斷盜刷，運用在防帳戶冒用、提升信用卡盜刷判斷準確率、全自動處理支票等功能。（編輯：蘇志宗）1080722