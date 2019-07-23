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全球半導體產值估減9.6% 恐創10年最大降幅

最新更新：2019/07/23 11:59

（中央社記者張建中新竹23日電）研調機構顧能（Gartner）調降今年全球半導體產值預估，預期將滑落至4290億美元，減少9.6%，衰退幅度將創10年來最大紀錄，並是顧能第3度下修今年半導體產值預估。

顧能資深首席分析師李輔邦表示，除記憶體及其他種類晶片售價下跌，中美貿易戰和手機、伺服器、個人電腦等主要應用裝置需求停滯，也是今年全球半導體市場恐面臨2009年以來最大衰退的重要因素。

動態隨機存取記憶體（DRAM）過去長期供不應求情況在2018年下半年結束，李輔邦預期，因伺服器需求減緩，而且，市場庫存不斷增加，2019年DRAM售價恐將下跌42.1%，供過於求狀況可能延續到2020年第2季。

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場早在2018年第1季即供過於求，李輔邦認為，手機市場庫存水位高，固態硬碟（SSD）需求遲緩，預期2019年第4季後NAND Flash市場供需才可望趨近平衡。

因個人電腦與手機長期需求成長趨緩，中國NAND Flash新廠並將增加更多的產能，李輔邦認為，這將為NAND Flash市場2022年後的長期表現添增變數。（編輯：郭萍英）1080723

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