中華電拓展動能 布局行動支付物聯網

（中央社記者江明晏台北23日電）中華電信去年攜手嘉義縣、雲林縣、嘉義市及台南市等4縣市政府打造「無現金大學生活城」計畫，推動多元行動支付有成，在物聯網領域也透過競賽與高額獎金，孕育新創意。

中華電信自去年6月開始，在經濟部工業局指導下，參與「智慧城鄉生活應用補助計畫」，配合嘉義縣、雲林縣、嘉義市及台南市等4縣市政府的推動需求，並與4縣市各一所大學合作，執行「無現金大學生活城」計畫，透過多元行動支付，結合物聯網及大數據的相關技術，推廣各地店家及民眾使用。

台灣自從推廣行動支付以來，大多是北部都會區使用率較高，因此，嘉義縣政府於去年向經濟部工業局提案，同時聯合雲林縣、嘉義市及台南市等3縣市政府推動多元行動支付在南部地區的應用更加普及化，從大學及周邊生活圈與商圈開始推廣多元支付。

中華電信今天表示，相關團隊執行本計畫已逾一年，今天舉辦「多元支付魅力無現」成果發表活動暨記者會，會中邀集雲嘉嘉南4縣市政府首長或代表與相關單位代表、以及各行各業店家一起參與，期望透過政府力量，媒合在地商家，運用業界相關智慧技術，提供大學生活圈更方便的多元支付整合服務。

成果發表活動中，中華電信展示介紹了多元支付整合端末機，整合信用卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、Hami Pay、悠遊卡、一卡通、愛金卡、TW Pay、街口等支付工具，解決學生消費人潮造成現金交易流程較費時的不便，提升店家整體營業效能，也滿足消費者使用多元支付需求。

此外，中華電信在物聯網領域深耕，為了持續推動產業數位匯流發展，透過數位創新應用系列賽，提供年輕學子與創客競賽平台，其中「IoT 大平台創意應用大賽」已於5月中開跑徵件，參賽作品類型相當多元。

中華電指出，目前「IoT 大平台創意應用大賽」已進入最後倒數徵件階段，將於8月11日截止收件，總獎金新台幣180萬元，參賽隊伍最高可獨得25萬獎金。（編輯：李信寬）1080723