Apple Card要來台 金管會：沒收到業者申請

（中央社記者劉姵呈台北23日）蘋果Apple Card來台申請註冊商標，針對Apple Card是要自行發卡或是跟銀行合作，金管會銀行局今天表示，目前沒有收到業者申請，但2種發卡方式都要遵循信用卡業務管理辦法。

蘋果推出的Apple Pay信用卡Apple Card於7月15日來台申請商標，在經濟部智慧財產局已可看到公開資訊，市場關注蘋果有無接洽銀行業者談發卡，金融監督管理委員會銀行局副局長黃光熙今天表示，到目前為止，都沒有接到蘋果或銀行業者的申請跟詢問。

媒體報導，蘋果今年3月就宣布推出Apple Pay信用卡Apple Card，在香港與投資銀行高盛（Goldman Sachs）合作，由萬事達卡作為國際發卡組織合作發卡，市場也關注來台是否會依循在香港發卡的方式，先與銀行合作，再由國際發卡組織發卡，或是自行成立發卡機構。

黃光熙表示，未來若業者詢問，會進一步了解其業務運作模式。

他進一步指出，蘋果來台發行Apple Card有2種方式，第一，依信用卡業務管理辦法規定，必須是經金管會核准的信用卡機構，才能發行信用卡，假設蘋果要成立專屬信用卡公司，就要遵循信用卡業務管理辦法。

第二，如果是與國內信用卡發卡機構合作，由發卡銀行發行Apple Card，金管會也會檢視發卡銀行跟蘋果的簽約有沒有符合信用卡管理規則的規定，因現行的法規架構要跟國內的業者合作，就是要遵循聯名卡的架構。

黃光熙說，因目前不清楚蘋果想採取的發行方式，會再去了解其發卡業務合作架構，或是有無新創模式，再進一步檢視涉及哪些法規。

另外，涉及金融轉匯交易的Apple Cash若也要一起來台會不會涉及電子支付相關法規，黃光熙表示，目前都沒有聯繫過，如果是透過金融機構的支付，銀行局就會介入了解。（編輯：鄭雪文）1080723