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拿下人氣漫畫神之雫IP 大宇資董事長跨足餐飲業

最新更新：2019/07/23 22:26
大宇資董事長凃俊光23日表示，透過友人取得作家亞樹直姊弟與畫家沖本秀信任，順利拿下「神之雫」IP，事業版圖除了遊戲、影視產業、電商外，跨足餐飲業，開起酒莊。中央社記者韓婷婷攝　108年7月23日
大宇資董事長凃俊光23日表示，透過友人取得作家亞樹直姊弟與畫家沖本秀信任，順利拿下「神之雫」IP，事業版圖除了遊戲、影視產業、電商外，跨足餐飲業，開起酒莊。中央社記者韓婷婷攝　108年7月23日

（中央社記者韓婷婷台北23日電）大宇資董事長凃俊光個人事業版圖除了遊戲、影視產業、電商外，還跨足餐飲業，與葡萄酒漫畫之王神之雫策略合作開起酒莊，未來預計還會有酒店、餐館，電影、電視劇也會陸續推出。

凃俊光表示，取得作家亞樹直姊弟與畫家沖本秀信任，順利拿下「神之雫」IP（智慧財產權），漫畫用簡單的詞彙來描述葡萄酒，讓艱深難懂的葡萄酒變得簡單易懂，「神之雫」在全球有許多粉絲，他也對紅酒深感興趣。

凃俊光指出，未來預計在雙北地區開設11個據點，目前卓越酒莊除南京店外，大直旗艦店也開幕，希望未來將這個IP推廣到全世界，除開設酒莊外，還會有酒店、餐廳，而「神之雫」電影、電視劇也都會陸續推出。

凃俊光取得神之雫品牌商標授權，為全球唯一，可在酒標、網站及各種行銷活動上運用。

今天大直旗艦店開幕記者會中，「神之雫」作家亞樹直姐弟及畫家沖本秀特地出席，並與品牌嘉賓金鐘獎最佳主持人吳姍儒共同進行開幕剪綵。

大宇資與中國網易共同開發製作的手遊「軒轅劍龍舞雲山」，19日通過中國國家新聞出版廣電總局審批，並取得版號，預計9月上市，是今年以來繼宇峻（3546）之後第2家拿到版號的台商，將為大宇資第4季增添新動能。（編輯：楊玫寧）1080723

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