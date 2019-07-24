智慧機銷量疲軟 5G手機風起雲湧

（中央社記者江明晏台北24日電）今年智慧機銷量估將創史上最大跌幅，5G手機成為重拾動能的寄託，以韓國和中國品牌在5G手機上的布局最積極，蘋果也傳出將收購英特爾智慧機數據機晶片事業，加速發展5G手機。

國際研究暨顧問機構Gartner預測，2019年手機出貨量約17.45億支，比去年減少3.8%，與2015年的19億支相比，降幅約10%。

Gartner預測高階手機使用年限將從現在的2.6年延長至2023年的2.9年，且估計2019年智慧手機出貨量將減少2.5%，面臨至今最嚴重的跌幅。

事實上，今年手機產業相當不平靜，全球貿易戰頻頻波及手機大廠，中美談判衍生出的華為禁令、日韓貿易戰也牽連出三星新機Note 10恐減產因應的疑慮。

5G手機成為重拾動能的寄託，綜觀全球5G發展現況，有超過10個國家完成5G頻譜釋照，美、韓、歐等地區也在4月開始推出5G行動服務，英國宣布於5月底開始5G商用，2019年第一波5G商用各國已快速開展。在手機大廠中，以韓國和中國品牌在5G手機上的布局最積極。

三星早在2月底就發表旗下首款5G手機Galaxy S10 5G。

中國也有多款5G手機獲得認證，華為（Huawei）傳出8月推出新款5G摺疊手機，中興通訊（ZTE）已在官方微博搶先宣布，旗下5G手機開放預約，定價人民幣4999元起，折合新台幣近2.3萬元。

其他像是小米、OPPO、vivo、一加、聯想等，也都陸續推出自家的5G手機。

進度相對落後的蘋果傳出，正針對收購英特爾（Intel）智慧型手機數據機晶片部門進行洽談，此舉將有助於蘋果掌控關鍵零件，加速發展5G手機。

不過，研調機構認為，明年5G手機的滲透率仍相當低，預估2020年5G手機銷量將占手機市場的6%，但隨著5G服務範圍逐漸增廣、售價調降，預測2023年將是市場躍升的一年，屆時5G手機的市占率將達51%。（編輯：黃國倫）1080724