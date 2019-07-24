雙利多加持 亞股大多收紅

（中央社香港24日綜合外電報導）亞洲股市今天大多收紅，得益於更多亮眼的企業財報以及中國和美國貿易戰將獲得解決的希望重新燃起。

儘管美國聯邦準備理事會（Fed）下週關鍵會議登場前，聯準會官員不能就政策發表意見，但他們對於聯準會降息幅度的決定仍令投資人引頸翹望。

然而，投資人仍關注企業財報季，這一季大致上相當亮眼。

最新發布的可口可樂公司（Coca-Cola）、玩具生產商孩之寶公司（Hasbro Inc.）和美國摩托車製造商哈雷機車（Harley-Davidson）財報都很亮眼，有助於美股3大指數大幅收高。

根據媒體報導，美國總統川普的貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）下週將率領一支代表團赴中國重啟貿易談判，增添市場樂觀情緒。

這將是5月中美磋商中斷後雙方首次會面；川普當時稱北京當局出爾反爾，因此突然決定對中國輸入商品加徵關稅。

之後，川普和中國國家主席習近平在日本大阪20國集團（G20）峰會場邊會面，雙方商定重回談判桌。

港股恆生指數上漲57.56點或0.20%，收在28524.04點。上海綜合指數勁揚23.33點或0.80%，收在2923.28點。日本東京日經225指數上漲88.69點或0.41%，收在21709.57點。

雪梨股市上揚0.77%，但新加坡股市下滑0.14%，曼谷股市收低0.11%，台北股市下滑0.11%，孟買股市收低0.34%。

由於日本揚言打擊南韓關鍵科技業，市場對於一觸即發的貿易爭端衝擊感到擔憂，權值股三星（Samsung）和SK海力士公司（SK Hynix）雙雙重挫，導致首爾股市挫跌0.91%。（譯者：葉俐緯/核稿：徐崇哲）1080724