法人：強勢美元恐轉變 有助黃金再創高峰

（中央社記者韓婷婷台北24日電）元大投信今天說，經濟表現及降息預期的雙重打擊下，強勢美元格局轉變機率大增，將有助於黃金多頭再創高峰。且受惠於市場不確定性仍多，在避險情緒籠罩下，金價依舊多頭氣盛。

代表紐約黃金期貨報酬變化的標普高盛黃金ER指數，23日收盤價為110.7184，較5月28日上漲10.87%，黃金期貨12月合約以1434.5美元作收。元大投信指出，短線金價漲幅雖偏高，但中長期仍具有上檔空間。

元大S&P黃金ETF研究團隊分析，主要有3大因素可望推升金價走揚，首先，聯準會若啟動降息，美國實質利率可望掉入負值，而歐元區早就是負實質利率國家。實質利率是黃金中長期最重要評價因素，負實質利率將引領金價走升。

由芝加哥商業交易所（CME）聯邦基金利率期貨7月23日收盤價格推算的降息機率，市場認為聯邦公開市場委員會（FOMC）會議7月31日降息1碼的機率為82.5%、降息2碼的機率為17.5%，而以12月到期的契約價格推算，市場認為下半年僅降息1碼的機率為8.5%、降息2碼的機率為33.4%、降息3碼以上的機率為58.0%，顯示3至4季降息3碼已經成為市場期待主流。

元大S&P黃金ETF研究團隊認為，美元指數自2018年4月走強迄今，但IMF認為基於美國短期的經濟表現，美元已經過度高估6%至12%。在經濟表現轉弱以及可望啟動降息循環的雙重打擊下，美元結構性轉弱的機率大增。

黃金以美元計價，美元轉弱使得以美元計價商品對持有其他貨幣的人而言變得相對便宜，黃金與美元指數呈現中高度負相關，若美元得以向下跌破95至98箱型區間將有利於推升金價。

第3個理由是資產配置及避險效果，元大S&P黃金ETF研究團隊表示，黃金與股市長期趨近於無關，如果在資產配置中加入10%至15%的黃金，可分散投資組合風險。此外，貿易壁壘讓經濟下行風險增加的同時，地緣政治風險頻傳，黃金是最具歷史地位的避險商品。（編輯：蘇志宗）1080724