亞洲生技大會開幕 蔡總統期許成台灣兆元產業

（中央社記者韓婷婷台北25日電）亞洲生技大會（BIO Asia）首度移師台灣，由總統蔡英文及全球生物技術創新組織（BIO）總裁葛林伍德（Greenwood）共同揭開大會序幕，蔡總統期許台灣生技產業成為下個兆元產業。

蔡總統致詞時表示，台灣首次舉辦亞洲生技大會，讓全世界看到台灣生技醫療的能量及創新能力獲國際肯定，大會以「生物科技帶動下一波亞洲經濟」為題，與政府過去3年推出5+2政策目標一致，台灣連結在地、國際和未來做三大主軸，打造台灣成為亞洲區生技發展重鎮，建構人才、法規及資金募集完善。

蔡總統表示，2018年台灣生技產業表現非常亮眼，投資案達50%成長，營收年成長11%，上市櫃生技公司的營業額合計約為新台幣8907億元，希望生技產業可以成為下一個兆元產業，為台灣帶來優質工作機會。

亞洲生技大會（BIO Asia）為亞洲生技產業最大盛事，吸引20國參展，包括美國、加拿大、英國、瑞士、比利時、義大利、南韓、印度、澳洲、紐西蘭、荷蘭、波蘭、泰國、奧地利、香港、德國、新加坡、菲律賓、馬來西亞等國家組團並設立國家館參展。（編輯：張良知）1080725